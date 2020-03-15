بسبب كورونا: 160 ألف طالب ينضمون إلى تعطيل الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، مساء السبت، بيانًا تعلن فيه سلسلة من الإجراءات انصياعًا للقرارات الحكومية بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

إن رياض الأطفال وطلاب التربية الخاصّة، وأطر "الطلاب في خطر"، والمدارس الداخليّة لن يتعلموا بدءا من يوم غد الأحد.

وسيتم إلغاء كل نشاطات التّربية اللامنهجيّة مثل رحلات، جولات، فعاليّات حركات ومنظّمات الشّبيبة، دورات ونويديات الظهيرة.

كما وتم إلغاء امتحانات البجروت التي كانت مقررة في اللغة الإنجليزية هذا الأسبوع (الامتحان الشّفوي) والفن التّطبيقي والمسرح وامتحانات التّعليم الخاصّة بالصف الثّالث عشر- الرّابع عشر.

بالأرقام؛ سيتوقّف تعليم 50 ألف طالب يتعلّمون في مدارس التربية الخاصة، وسيتوقّف 90 ألف طالب عن التعلم في أطر "شبّيبة في خطر" و20 ألف طالب في المدارس الدّاخليّة.