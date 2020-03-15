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3 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب اللد

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 07:03

3 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب اللد
مكان الحادث قرب اللد (فيسبوك)
عرب ٤٨

أصيب ثلاثة أشخاص فجر اليوم الأحد، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بمسارة عند مفرق "بيت شيمن" بالقرب من مدينة اللد، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق بالقرب من اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبية للمكان وقدم إسعافات أولية لشخصين وصفت جراهما بالخطيرة، بينها شخص ثالث وصفت جراحه بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي نجم عن تصادم بين مركبة وشاحنة، كما أغلقت الشرطة مسار الشارع أمام حركة السير لحين قيام طواقم الإنقاذ والإطفاء على تخليص المصابين من المركبة.

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#اللد
#حادث طرق
#شارع 6
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