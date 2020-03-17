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"عدالة" يطالب بمنع تطبيق إجراءات الطوارئ وتعقب المواطنين

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 18:12

"عدالة" يطالب بمنع تطبيق إجراءات الطوارئ وتعقب المواطنين
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

توجه مركز عدالة، اليوم الثلاثاء، برسالة باسم القائمة المشتركة للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يطلب منه إعطاء تعليمات تمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة بعد منتصف الليل، والتي تتيح تعقب ومراقبة المواطنين من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير". وأنه في حال لم يتم الرد على الرسالة خلال 24 ساعة، سيتوجه المركز للمحكمة العليا على الفور.

وأكد مركز عدالة على أنه "لا يمكن للحكومة أن تتذرع بالوضع العام في البلاد والالتفاف على الرقابة المفروضة على السلطة التشريعية من أجل انتهاك حقوق الإنسان بشكل خطير، إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء الكورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".

وقالت القائمة المشتركة إنها "لن تسمح لنتنياهو باتخاذ قرارات خاطفة في عتمة الليل، من الواضح أننا نواجه ثلاثة تحديات رئيسية: صحية، اقتصادية وديمقراطية. نحن نعلم أن المتغير يتحول دائمًا إلى ثابت، ولذلك علينا منع التجسس على المواطنين فورًا".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#عدالة
#فيروس كورونا
#كورونا
#القائمة المشتركة

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