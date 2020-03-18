المعلمون سيتقاضون مرتباتهم دون تقليص

توصلت نقابة المعلمين العامة (الهستدروت)، مساء اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مع وزارتي المعارف والمالية يقضي بعدم تقليص مرتبات المعلمين لشهر آذار/ مارس الجاري وفرصة الربيع، بسبب الوضع الصحي الذي تم فرضه من قبل الحكومة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وينص الاتفاق على أن يتقاضى المعملين مرتباتهم خلال العطلة المفروضة في ظل تعطيل الدراسة بموجب الإجراءات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، في المقابل، يفرض على المعلمين تعليم 9 أيام خلال الإجازة الصيفية ويومين خلال عطل الأعياد.

ولفتت نقابة المعلمين في بيان صدر عنها إلى أنها كانت قد أكدت موقفها منذ اليوم الأول لإعلان إغلاق المدارس من قبل الحكومة أنها ترفض تقليص 16 يوم عمل من مرتبات المعلمين، وذلك لأن وزارة المعارف هي من فرضت على المعلمين العمل من بيوتهم وعن بعد وعدم القدوم للمدارس".

وأوضحت النقابة أنه ابتداء من يوم غد يوم غد، الخميس، فإن وزارة المعارف لن تلزم المعلمين بالعمل من بيوتهم أو عن بعد. ووفقا للاتفاق فإن وزارة المالية لن تقوم بتقليص أيام العمل خلال شهر آذار/ مارس حيث سيتم دفع المرتب كاملا، كما أنه لن يتم تقليص أيام العطلة، وبعد الانتهاء من الأزمة الحالية وعودة الحياة لمجراها الطبيعي سيقوم المعلمين بالعمل على حساب أيام العطلة فقط عن الأيام التي لم يعملوا بها من البيت.

وعل صلة، توصلت وزارة المالية ولجنة التخطيط والموازنة التابعة لمجلس التعليم العالي إلى اتفاق مع جميع المحاضرين في الجامعات والكليات الإسرائيلية، يقضي بإجراء الدراسات في جميع المؤسسات الأكاديمية، خلال عطلة الصيف لتعويض الطلاب عن المواد التي خسروها في ظل القيود لمواجهة كورونا. وشمل الاتفاق مواصلة المحاضرين التعليم عن بعد، وسد حاجة الطلاب عن المواد التي خسروها خلال فترة الصيف.