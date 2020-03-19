اعتقال الناشط آرام محاميد من أم الفحم

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الناشط السياسي آرام محاميد من مدينة أم الفحم فجر اليوم، الخميس، بزعم التحريض على العنف في كتابات ذات طابع سياسي على شبكة التواصل الاجتماعي.

وعلم أن الشرطة اقتادت محاميد من بيته في أم الفحم بعد مداهمة البيت، ونسبت إليه شبهة التحريض على العنف.

وتم نقل محاميد إلى مركز الشرطة "عيرون" بهدف إجراء التحقيق معه.

وجاء اعتقال محاميد بعد حملة اعتقالات طالت عددا من الناشطين السياسيين في البلاد، آخرها كان تقديم لائحة اتهام ضد الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة.