حريق في مطعم بسخنين

شب حريق في مطعم بمدينة سخنين فجر اليوم، الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، أنه "شب حريق فجر، اليوم، بمطعم كافيتيريا في سخنين، وقامت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي بإخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف بعد التأكد من عدم وجود عالقين في طابقي السكن فوق الكافيتيريا الموجوده في الطابق الأول".

وأكد أنه لم يبلغ عن إصابات، وأن خلفية اندلاع الحريق غير معروفة لغاية الآن.

إلى ذلك باشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.