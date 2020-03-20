  2. محليات
  3. أخبار محلية

حريق في مطعم بسخنين

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 08:47

حريق في مطعم بسخنين
(توضيحية)
عرب ٤٨

شب حريق في مطعم بمدينة سخنين فجر اليوم، الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، أنه "شب حريق فجر، اليوم، بمطعم كافيتيريا في سخنين، وقامت طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي بإخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف بعد التأكد من عدم وجود عالقين في طابقي السكن فوق الكافيتيريا الموجوده في الطابق الأول".

وأكد أنه لم يبلغ عن إصابات، وأن خلفية اندلاع الحريق غير معروفة لغاية الآن.

إلى ذلك باشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.


#سخنين
#حرائق
#مطاعم

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شاهد | الثلوج تتساقط على جبل الشيخ
شاهد | الثلوج تتساقط على جبل الشيخ

2020-03-20

خطيب ياسين: منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض
خطيب ياسين: منع أهل القدس من التنقل فصل عنصري مرفوض

2020-03-20

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2020-03-20

الأكثر قراءة

كورونا: 3 إصابات جديدة بالضفة والاحتلال ينفي إصابات بين الأسرى

كورونا: 3 إصابات جديدة بالضفة والاحتلال ينفي إصابات بين الأسرى

2020-03-19
نتنياهو يصدر تعليمات ويتخوف من لجنة تحقيق بعد كورونا

نتنياهو يصدر تعليمات ويتخوف من لجنة تحقيق بعد كورونا

2020-03-19
الصحة الإسرائيلية: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا

الصحة الإسرائيلية: لا نستبعد فرض الإغلاق الشامل لاحتواء كورونا

2020-03-19
الصحة الإسرائيلية طالبت الكنيست بإقرار

الصحة الإسرائيلية طالبت الكنيست بإقرار "وقف مطلق لحرية الفرد"

2020-03-19
حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

حالة الطقس: جو بارد وفرصة لتساقط الأمطار

2020-03-19