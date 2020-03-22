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النيابة ترفض تأجيل دخول الشيخ رائد صلاح للسجن

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 13:01

النيابة ترفض تأجيل دخول الشيخ رائد صلاح للسجن
الشيخ رائد صلاح (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

رفضت النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل دخول الشيخ رائد صلاح إلى السجن لقضاء محكوميته في "ملف الثوابت"، بعد أن توجّه طاقم بطلب التأجيل لمدة شهرين نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والعالم في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المزمع أن يدخل الشيخ صلاح إلى السجن يوم 25 آذار/ مارس الجاري، بعد أن قضت محكمة الصلح في حيفا، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صلاح 24 شهرا في "ملف الثوابت" أضيفت إليها 4 أشهر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف "وادي الجوز"، ليكون مجموع الفترة 28 شهرا، قضى منها الشيخ رائد داخل السجن 11 شهرا.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "النيابة سوّغت رفضها لطلب التأجيل بمسّوغات عامة دون أن تطرق إلى الظروف الراهنة ووباء كورونا".

وأضاف أن "الدفاع توجّه إلى محكمة الصلح في حيفا للبت في هذه المسألة، قبل يوم الأربعاء المقبل".


#الشيخ رائد صلاح
#اعتقالات سياسية
#أم الفحم
#حظر الحركة الإسلامية

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