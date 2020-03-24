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اعتقال والد من جسر الزرقاء هدد بقتل طفلته

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 12:49

اعتقال والد من جسر الزرقاء هدد بقتل طفلته
(توضيحية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة شابا، في الثلاثينيات من العمر، من سكان قرية جسر الزرقاء، وذلك بشبهة التهديد بقتل طفلته البالغة من العمر عاما واحدا، إذ قام بتصوير نفسه خلال قيامه بالتهديد.

ووفقا للشرطة فإنه "نُشرت عدة مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، أمس، وثق فيها المشتبه به (26 عاما) من جسر الزرقاء وهو يقوم بتهديد طفلته البالغة من العمر عاما واحدا بواسطة سكين إذ يهدد بقتلها، واتصل بالشرطة وأبلغ عن نواياه".

وقام أفراد الشرطة باعتقال المشتبه به من مكان سكنه، ومن ثم جرى إحالته إلى مركز الشرطة في "زخرون يعكوف".

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.


#اعتقالات
#جسر الزرقاء

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