الاختصاصية النفسية وسام مرعي: نصائح لتخفيف التوتر في زمن الكورونا

قالت الاختصاصية النفسية العلاجية، وسام مرعي، من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إن "ما يمر به المواطنون في زمن الكورونا هو عبارة عن مشاعر طبيعية ولا تعني أننا ضعفاء، خصوصًا أنها متعلقة بحالة عدم الوضوح، والتساؤلات العديدة التي تدور في ذهن كل منا، والتغيير الكبير الذي طرأ على برنامجنا اليومي، إذ أن كل هذه التغييرات تزيد من حالة التوتر والقلق".

وأضافت أنه "للتخفيف من حدة التوتر والقلق يمكن التزوّد بالمعرفة والمعلومات على أن تكون من مصادر موثوق بها كموقع وزارة الصحة، وألا نقول إن هذا لن يصيبني بل علينا توخي الحيطة والحذر لأن لا أحد محصّن من فيروس الكورونا".

وحذّرت من أن "الانكشاف الكبير للأخبار يزيد من حالة القلق، وعليه يمكن الاكتفاء بالاستماع لنشرة أو نشرتين إخباريّتين يوميًا لا أكثر".

وعن سُبل تخفيف القلق والتوتر، قالت مرعي إنه "يمكن القيام بفعاليات رياضيّة أو إبداعيّة في المنزل ومشاركة الآخرين، الأقرباء منّا، بأحاسيسنا ومشاعرنا، كما يمكن اللجوء لوسائل تساعد على الاسترخاء والهدوء كالاستماع إلى الموسيقى والتنفس العميق، أو حتى طلب دعم نفسي واستشارة نفسية من المراكز والعيادات التي افتتحت خطوطًا ساخنة".

يذكر أن مرعي اختصاصية نفسية علاجية مرشدة ومسؤولة تعمل في عيادة رهط للصحة النفسية، خدمات الصحة الشاملة "كلاليت"، ومرشدة في قسم العلاج النفسي في المركز الطبي "سوروكا".