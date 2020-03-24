  2. محليات
  3. أخبار محلية

الاختصاصية النفسية وسام مرعي: نصائح لتخفيف التوتر في زمن الكورونا

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 07:58

الاختصاصية النفسية وسام مرعي: نصائح لتخفيف التوتر في زمن الكورونا
(توضيحية)
عرب ٤٨

قالت الاختصاصية النفسية العلاجية، وسام مرعي، من قرية اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إن "ما يمر به المواطنون في زمن الكورونا هو عبارة عن مشاعر طبيعية ولا تعني أننا ضعفاء، خصوصًا أنها متعلقة بحالة عدم الوضوح، والتساؤلات العديدة التي تدور في ذهن كل منا، والتغيير الكبير الذي طرأ على برنامجنا اليومي، إذ أن كل هذه التغييرات تزيد من حالة التوتر والقلق".

وأضافت أنه "للتخفيف من حدة التوتر والقلق يمكن التزوّد بالمعرفة والمعلومات على أن تكون من مصادر موثوق بها كموقع وزارة الصحة، وألا نقول إن هذا لن يصيبني بل علينا توخي الحيطة والحذر لأن لا أحد محصّن من فيروس الكورونا".

وحذّرت من أن "الانكشاف الكبير للأخبار يزيد من حالة القلق، وعليه يمكن الاكتفاء بالاستماع لنشرة أو نشرتين إخباريّتين يوميًا لا أكثر".

وعن سُبل تخفيف القلق والتوتر، قالت مرعي إنه "يمكن القيام بفعاليات رياضيّة أو إبداعيّة في المنزل ومشاركة الآخرين، الأقرباء منّا، بأحاسيسنا ومشاعرنا، كما يمكن اللجوء لوسائل تساعد على الاسترخاء والهدوء كالاستماع إلى الموسيقى والتنفس العميق، أو حتى طلب دعم نفسي واستشارة نفسية من المراكز والعيادات التي افتتحت خطوطًا ساخنة".

يذكر أن مرعي اختصاصية نفسية علاجية مرشدة ومسؤولة تعمل في عيادة رهط للصحة النفسية، خدمات الصحة الشاملة "كلاليت"، ومرشدة في قسم العلاج النفسي في المركز الطبي "سوروكا".


#كورونا
#فيروس كورونا
#اللقية
#رهط
#النقب
#وسام مرعي
#خدمات نفسية

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال سائق اقتحم بسيارته مركز فحوصات الكورونا في حيفا
اعتقال سائق اقتحم بسيارته مركز فحوصات الكورونا في حيفا

2020-03-24

حريق في محمص بالناصرة
حريق في محمص بالناصرة

2020-03-24

المتابعة والقطرية تقيمان لجنة طوارئ لمواجهة كورونا
المتابعة والقطرية تقيمان لجنة طوارئ لمواجهة كورونا

2020-03-24

الأكثر قراءة

قيود إضافية: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

قيود إضافية: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

2020-03-23
الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

2020-03-23
الصحة الإسرائيلية: عدد المصابين بكورونا بالبلاد يتلاءم مع التوقعات المتفائلة

الصحة الإسرائيلية: عدد المصابين بكورونا بالبلاد يتلاءم مع التوقعات المتفائلة

2020-03-23
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1442

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1442

2020-03-23
كورونا: وفاة 15 ألف شخص حول العالم وأكثر من مليار بالحجر المنزلي

كورونا: وفاة 15 ألف شخص حول العالم وأكثر من مليار بالحجر المنزلي

2020-03-23