  2. محليات
  3. أخبار محلية

تحري هلال رمضان يوم 23 نيسان

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 06:47

تحري هلال رمضان يوم 23 نيسان
أجواء رمضان 2019 بالناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

أعلن المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد أن اليوم، الأربعاء، هو المتمّم لشهر رجب، وبناءً عليه سيكون غدا الخميس هو غرة شعبان 1441 هـ، وتحري هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ سيكون يوم الخميس 23 نيسان/ أبريل 2020 م.

وأضاف المجلس الإسلامي للإفتاء أنه "بهذه المناسبة الكريمة نتضرع إلى الله تعالى بأن يهلّ علينا شهر رمضان وقد دفع عنّا البلاء والوباء وشملنا وبلطفه ورحمته الواسعة" .

وذكّر المجلس أن "من كان عليه قضاء من رمضان السّابق وبوسعه وقدرته القضاء أن يبادر لقضاء ما فاته قبل أن يأتي رمضان جديد".


#رمضان
#تحري الهلال
#المجلس الإسلامي للإفتاء

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة
حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة

2020-03-25

إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم
إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم

2020-03-24

الطلاب العائدون من إيطاليا يواجهون ظروفًا سيّئة ومعاملة غير لائقة
الطلاب العائدون من إيطاليا يواجهون ظروفًا سيّئة ومعاملة غير لائقة

2020-03-24

الأكثر قراءة

حالة وفاة بـفيروس

حالة وفاة بـفيروس "هنتا" بالصين تثير المخاوف بانتشار وباء جديد

2020-03-24
عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

2020-03-24
تجميد تنفيذ حكم حبس الشيخ رائد صلاح

تجميد تنفيذ حكم حبس الشيخ رائد صلاح

2020-03-24
ضابطان سابقان يحذران من نقل مواجهة كورونا للجيش الإسرائيلي

ضابطان سابقان يحذران من نقل مواجهة كورونا للجيش الإسرائيلي

2020-03-24
إغلاق للحدود وحظر للتجول: كورونا ينتشر في العالم العربي

إغلاق للحدود وحظر للتجول: كورونا ينتشر في العالم العربي

2020-03-24