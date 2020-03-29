مناشدة للمسنين قبل مخصصات الشيخوخة: التجمهر يُشكل خطرًا عليكم

ناشدت الهيئة العربية للطوارئ جمهور المسنين والمسؤولين عنهم والمُفترض أن يحصلوا، اليوم الأحد ويوم غد الإثنين، على مخصصات الشيخوخة، الالتزام بتعليمات الوقاية لأن التجمهر أمام فروع البريد والبنوك قد يعرّض حياتهم للخطر ويرفع من احتمالية نقل عدوى فيروس كوفيد-19 (الكورونا) إليهم.

وشددت الهيئة، التي بادرت إلى "حملة الحياة أهم"، على أنّ هناك تعليمات من المهم الانصياع لها ومنها؛ عدم التجمهر أمام فروع البريد أو البنوك وإذا أمكن إرجاء تلقي مخصصات الشيخوخة لموعد لاحق، وعدم لمس المسطحات أو الاقتراب من مسطحات قد تنقل العدوى إليهم، والانصياع إلى أوامر المتطوعين أمام البنوك وفروع البريد الذين سينتشرون لفرض تعليمات والتقيد بها؛ والابتعاد عن شبابيك الموظفات وقبض المستحقات من خلال عملية تضمن عدم نقل أي عدوى لهم، وعدم التواجد أمام البنك أو فرع البريد لأكثر من دقائق والانتظار في السيارة، والعودة إلى المنزل مباشرة بعد الحصول على المخصصات.

من أمام بنك البريد وبنك مركنتيل بأم الفحم، اليوم

وعممت اللجنة القطرية بيانًا على رؤساء السلطات المحلية في البلدات المختلفة مطالبةً إياهم بتجنيد متطوعين لإتمام المهمة على أن يقوموا بفرض النظام ومنصاعين لتعليمات الوقاية التي نصت عليها وزارة الصحة.

إلى ذلك، ناشدت الهيئة جمهور الصحافيين والإعلاميين، ووسائل الإعلام، بالعمل على نشر المعلومات وبثها خلال النهار لتصل الرسالة إلى أكبر عدد من المسنين وعوائلهم.

وحذّرت من أنّ أعداد المصابين بالمرض آخذ في الازدياد.

هذا، وتأتي هذه الخطوة في سبيل رفع مستوى الوقاية في المجتمع العربي.