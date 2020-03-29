  2. محليات
  3. أخبار محلية

مناشدة للمسنين قبل مخصصات الشيخوخة: التجمهر يُشكل خطرًا عليكم

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 08:21

مناشدة للمسنين قبل مخصصات الشيخوخة: التجمهر يُشكل خطرًا عليكم
من أمام بنك البريد وبنك مركنتيل بأم الفحم، اليوم
عرب ٤٨

ناشدت الهيئة العربية للطوارئ جمهور المسنين والمسؤولين عنهم والمُفترض أن يحصلوا، اليوم الأحد ويوم غد الإثنين، على مخصصات الشيخوخة، الالتزام بتعليمات الوقاية لأن التجمهر أمام فروع البريد والبنوك قد يعرّض حياتهم للخطر ويرفع من احتمالية نقل عدوى فيروس كوفيد-19 (الكورونا) إليهم.

وشددت الهيئة، التي بادرت إلى "حملة الحياة أهم"، على أنّ هناك تعليمات من المهم الانصياع لها ومنها؛ عدم التجمهر أمام فروع البريد أو البنوك وإذا أمكن إرجاء تلقي مخصصات الشيخوخة لموعد لاحق، وعدم لمس المسطحات أو الاقتراب من مسطحات قد تنقل العدوى إليهم، والانصياع إلى أوامر المتطوعين أمام البنوك وفروع البريد الذين سينتشرون لفرض تعليمات والتقيد بها؛ والابتعاد عن شبابيك الموظفات وقبض المستحقات من خلال عملية تضمن عدم نقل أي عدوى لهم، وعدم التواجد أمام البنك أو فرع البريد لأكثر من دقائق والانتظار في السيارة، والعودة إلى المنزل مباشرة بعد الحصول على المخصصات.

من أمام بنك البريد وبنك مركنتيل بأم الفحم، اليوم

وعممت اللجنة القطرية بيانًا على رؤساء السلطات المحلية في البلدات المختلفة مطالبةً إياهم بتجنيد متطوعين لإتمام المهمة على أن يقوموا بفرض النظام ومنصاعين لتعليمات الوقاية التي نصت عليها وزارة الصحة.

إلى ذلك، ناشدت الهيئة جمهور الصحافيين والإعلاميين، ووسائل الإعلام، بالعمل على نشر المعلومات وبثها خلال النهار لتصل الرسالة إلى أكبر عدد من المسنين وعوائلهم.

وحذّرت من أنّ أعداد المصابين بالمرض آخذ في الازدياد.

هذا، وتأتي هذه الخطوة في سبيل رفع مستوى الوقاية في المجتمع العربي.


#مسنون
#بنوك
#بريد
#كورونا
#مخصصات الشيخوخة
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو
إصابات بفيروس كورونا في دبورية وشفاعمرو

2020-03-29

العنف والجريمة يضربان في مجد الكروم وكفر كنا وطرعان
العنف والجريمة يضربان في مجد الكروم وكفر كنا وطرعان

2020-03-29

مقابلة | حقوق العمال في زمن الكورونا
مقابلة | حقوق العمال في زمن الكورونا

2020-03-29

الأكثر قراءة

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

2020-03-28
ليلة تلاحق ليلة...

ليلة تلاحق ليلة...

2020-03-28
نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

نحو تشديد القيود: ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

2020-03-28
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 3460

2020-03-28

"كورونا": وزارة الصحة توقف نتائج فحوصات الأمس بسبب خلل

2020-03-28