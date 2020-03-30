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البطوف: وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 10:30

البطوف: وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض
وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء بسخنين، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ عمر دلاشة

في ظروف غير اعتيادية، ومشهد لم تألفه البلاد عموما ومثلث يوم الأرض خصوصا، أحيت بلدات يوم الأرض الثلاثة، سخنين وعرابة ودير حنا، الذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد، بزيارة مقلصة العدد لأضرحة شهداء يوم الأرض في سخنين وعرابة، وجرى وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وفي ظل انتشار جائحة الكورونا في العالم والبلاد، دعت لجنة المتابعة العليا لإحياء الذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد عبر تظاهرة رقمية إلكترونية، ورفع الأعلام الفلسطينية فوق أسطح المنازل وعلى الشرفات وإطلاق نشيد "موطني" الساعة الخامسة من مساء اليوم، الإثنين.

هذا، وبعد زيارة ضريحي الشهداء، خديجة شواهنة، رجا أبو ريا وخضر خلايلة في سخنين، زار وفد مقلص من سخنين وعرابة ودير حنا ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة ووضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد.

ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة، اليوم (عرب 48)


#يوم الأرض
#سخنين
#عرابة
#دير حنا
#شهداء يوم الأرض

البطوف: وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض

البطوف: وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض

البطوف: وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض

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