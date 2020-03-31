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إخلاء شواطئ طبرية من المتنزهين بسبب كورونا

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 09:18

إخلاء شواطئ طبرية من المتنزهين بسبب كورونا
بحيرة طبرية، أمس (تصوير سلطة طبرية)
عرب ٤٨

أفادت سلطة المياه اليوم، الثلاثاء، أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات هائلة من المياه لغاية نهاية يوم أمس، بـ1.5 سنتيمترا إضافية، وينقص البحيرة 37.5 سنتيمترا لامتلائها بشكل كامل.

ومن جهتها، منعت سلطة بحيرة طبرية عددا من المتنزهين من البقاء على شواطئ البحيرة، وقام المفتشون بإخلاء الشواطئ التزاما بالتعليمات التي أصدرتها وزارتا الداخلية والصحة إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد والعالم.

وأضافت سلطة المياه أن منسوب المياه الحالي في بحيرة طبرية يعتبر الأفضل منذ بدء فصل الشتاء من هذا العام، وفقا للمعطيات، وأن منسوب المياه في البحيرة لا يزال يرتفع بشكل ملحوظ لأول مرة بهذا الشكل منذ عقود.


#كورونا
#بحيرة طبرية
#مستجدات كورونا
#منسوب المياه

إخلاء شواطئ طبرية من المتنزهين بسبب كورونا

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