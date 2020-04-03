مستحقات البطالة لمن انتهت مدة الاستحقاق لديهم قبل كورونا

تلقت النائبة هبة يزبك، اليوم الجمعة، تأكيداً من وزارة المالية بأن تعويضات البطالة ستشمل أيضًا من انتهت مدة الاستحقاق لديهم منذ 1 آذار/ مارس الماضي بحيث سيتم تمديد مدة الاستحقاق لتلقي مخصصات البطالة تلقائيًا حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري، بأعقاب مطالبتها بتخصيص مخصصات البطالة للعاطلين عن العمل ما قبل أزمة كورونا.

وأكدت يزبك أن توفير وتخصيص هذه المخصصات بهذه الفترة الصعبة والحاسمة وإتاحة لمن انتهت مدة استحقاقهم تلقي مخصصات البطالة، في ظل عدم إمكانية إيجاد أي فرص للعمل في هذه الظروف، يشكل أمرًا مصيريًا للعائلات وقدرتها على الاستمرار بتوفير الاحتياجات الحياتية والمعيشية.

كما وأعلنت الحكومة مؤخرًا، عن تخصيصها مبلغ 22 مليون شيكل أسبوعي سيحوّل إلى الشركات الكبيرة المُسوقة للطعام والمنتوجات الغذائية، كشركة "رامي ليفي"، و"شوبرسال" وغيرها من الشركات، على أنّ تقوم هذه الشركات بتوزيع قسائم شرائية على المسنين بمبلغ 182 شيكل لكل مسن.

بعد توجه من الهيئة العربية للطوارئ، تم التأكيد على أن القسائم الشرائية ستوزع أيضًا في البلدات العربية، حيث سيعمل مكتب وزارة الرفاه إلى جانب الجبهة الداخلية على إيجاد مسوقين في البلدات العربية وتسليمهم القسائم على أن يقوموا بدورهم بتوزيعها على المسنين في البلدة.

وأكدت الهيئة العربية للطوارئ على أنّ القسائم ستصل البلدات العربية مطلع الأسبوع القادم، حيث سيتم مراقبة سيرورة التوزيع والعمل على ضمان وصولها إلى الأشخاص المحتاجين من المسنين.