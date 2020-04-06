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كورونا: الإصابات في البلدات العربية لغاية اليوم

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 11:44

كورونا: الإصابات في البلدات العربية لغاية اليوم
محطة فحص الكورونا بالناصرة
عرب ٤٨

ننشر فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الإثنين، وفقا لبيان وزارة الصحة:

تل أبيب ويافا (مختلطة) 387

بئر السبع (عربا ويهودا) 122

حيفا (مختلطة) 106

اللد (مختلطة) 48

الرملة (مختلطة) 44

كرميئيل (مختلطة) 24

نوف هجليل (مختلطة) 22

أم الفحم 19

جسر الزرقاء 15

طمرة 14

عكا (مختلطة) 14

دبورية 13

جت 12

باقة الغربية 10

الشبلي أم الغنم 10

معالوت وترشيحا (مختلطة) 9

الطيبة 8

الناصرة 7

رهط 7

المغار 7

دير حنا 7

كسيفة 7

سخنين 6

بير الكسور 5

إكسال 4

جلجولية 3

الطيرة 3

يافة الناصرة 3

طلعة عارة 3

بسمة 2

بقعاثا (الجولان) 2

بسمة طبعون 2

جديدة المكر 2

جولس 2

كفر كنا 2

كفر قرع 2

كفر ياسيف 2

عيلبون 2

شفاعمرو 2

أبو غوش 1

أبو ربيعة 1

البعنة 1

البعينة نجيدات 1

دير الأسد 1

زيمر 1

حرفيش 1

طوبا الزنغرية 1

مجدل شمس (الجولان) 1

مسعودين العزازمة 1

كفر قاسم 1

نحف 1

عسفيا 1

عرابة 1

عين ماهل 1

قلنسوة 1

تل السبع 1

مناشدة

وفي سياق متصل، ناشدت الهيئة العربية للطوارئ، المواطنين العرب، الالتزام بسبل الوقاية من خلال الابتعاد عن أماكن التجمهر وأيضًا اتخاذ التدابير اللازمة والتي تمنع نقل العدوى.

كما وجهت نداءً إلى أبناء المجتمع بالوصول إلى المحطات المتنقلة في البلدات العربية لإجراء فحوصات الكورونا، موضحة أنّ البرنامج للمحطات يمكن معاينته على صفحة الفيسبوك التابعة للهيئة.

وأوضحت أنّ الفحوصات مخصصة لأفراد قد تظهر عليهم علامات حمل الوباء منها حرارة مرتفعة، ضيق تنفس، وسعال.

وأشارت الهيئة إلى أن الأفراد التي تظهر عليهم علامات المرض عليهم التوجه إلى "نجمة الداوود الحمراء" لتعيين موعد من أجل إجراء فحص الإصابة بفيروس كورونا.


#كورونا
#البلدات العربية
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#مستجدات كورونا

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