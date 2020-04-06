مواعيد امتحانات البجروت في ظلّ أزمة كورونا

قلّصت وزارة التربية والتعليم، المواد التي سيُمتحن بها طلاب المرحلة الثانوية في البلاد، ضمن امتحانات "البجروت"، لتشمل 70% من المواد المُدرَّسة فقط، في خطوة تأتي ضمنَ الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن مواعيد الامتحانات، لافتةً إلى أنها ستشمل أسئلة اختيارية بشكل أكبر من الامتحانات في الحالة الاعتياديّة.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيتقدمون لامتحانات البجروت في 5 مواضيع كحدٍّ أقصى، عوضًا عن تقديم 7 امتحانات كما جرت العادة في الوضع الاعتياديّ، موضحة أن أوّلها سيكون في 22 حزيران/ يونيو المُقبل، في موضوع الكيمياء.

وستتوزّع الامتحانات الخمسة، على خمسة أسابيع، بدءًا من الأسبوع الذي سُيجرى فيه امتحان الكيمياء، وستحوي كل الامتحانات هامشًا أكبر في الأسئلة الاختيارية، كما أوضحت الوزارة أن هناك فرصة لتقديم امتحان في موعد "ب".

وذكرت الوزارة أن الامتحانات الخمسة التي سيتقدّم الطلاب إليها، تقتضي منهم أن يُمتحنوا في 3 مواضع إلزامية؛ ستشمل امتحانين في لغتين، إحداهما الإنجليزية، بالإضافة إلى الرياضيات.

وسيضطر الطلاب إلى تقديم امتحان في موضوع واحد من الأدب، أو التّاريخ، أو المدنيّات، أو التوراة، بالإضافة إلى اضطرارهم اختيارَ موضوع علمي واحد من بين مواضيع الفيزياء، أو الكيمياء، أو البيولوجيا أو علم الحاسوب.

وبحسب ما أعلنت الوزارة، فإن الامتحانات ستكون حسب التواريخ التالية:

في 22 حزيران/ يونيو المُقبل، في موضوع الكيمياء.

في 23 حزيران/ يونيو المُقبل، في موضوع البيولوجيا.

في 24 حزيران/ يونيو المُقبل، في علوم الحاسوب.

في 25 حزيران/ يونيو المُقبل، في موضوع الفيزياء.

وفي 29 حزيران/ يونيو المُقبل، وحتّى 1 تموز/ يوليو، ستُجرى امتحانات الرياضيات.

وفي 6 تموز/ يوليو، وحتى اليوم الثامن منن الشهر ذاته، ستُجرى امتحانات اللغة الإنجليزية.

وفي 13 تموز/ يوليو، في المدنيات.

وفي 14 تموز/ يوليو، في موضوع التاريخ.

وفي 15 تموز/ يوليو، ستُجرى امتحانات في مواضيع؛ الأدب العام، واليهودية، والتلمود.

وفي 16 تموز/ يوليو، سيجرى امتحانان في موضوعي؛ التوراة، والعبرية.

وفي 20 تموز/ يوليو، سيجرى امتحانان في موضوعي؛ العبرية، والعربية (قواعد اللغة).

وفي 21 تموز/ يوليو، سيجرى امتحانان في موضوع أدب اللغة العربية.

وفي 23 تموز/ يوليو، سيجرى امتحان اللغة الإنجليزية في موعد "ب".

وفي 27 تموز/ يوليو، سيجرى امتحان الرياضيات في موعد "ب".

يُذكر أنه كان من المُقرّر إجراء أول امتحان بجروت في أول أيار/ مايو، إلا أن تفشي فيروس كورونا في البلاد أجّل ذلك الموعد.

وكان مدير عام الوزارة، شموئيل أبوآف، قد قال في إحاطة للصحافيين قبل أيام، إن الطلاب لن يعودوا إلى المدارس بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، في 19 نيسان/ أبريل، بسبب أزمة الكورونا.

وأصدر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، رافي بيرتس، بيانا، قال فيه إنه "في اعقاب تفشّي فيروس الكورونا وصورة الغموض السّائدة بالنّسبة لافتتاح المدارس بعد عطلة عيد الفصح قرّرنا تنفيذ امتحانات البجروت وفق تعليمات الطوارىء".

وجاء في البيان حينها أنه "قمنا بالاستعداد لكل طارىء، درسنا بدائل كثيرة بهدف تنفيذ الامتحانات، قمنا بتغيير مواعيد الامتحانات الكبيرة والإلزاميّة، نشرنا المواد المطلوبة، نسّقنا مع مجلس التّعليم العالي ومع الجيش لقبول شهادات البجروت، آملين أن تقل الاصابات بعد عيد الفصح كي نستطيع العودة بشكل تدريجي ومنتظم للحياة الاعتياديّة. أقول لكم وبكل ثقة إنّ خرّيجي هذا الفوج سينهون مع شهادات بجروت".