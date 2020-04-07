  2. محليات
  3. أخبار محلية

كابول: مصرع شخص في حادث انقلاب جرار

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 20:13

كابول: مصرع شخص في حادث انقلاب جرار
صورة توضيحية
عرب ٤٨

لقي عبد الكريم محمد ريان (57 عاما) من كابول، مصرعه في حادث انقلاب جرار بأحد الحقول الزراعية المحاذية للبلدة، مساء اليوم الثلاثاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الجرار متأثرا بجروحه الخطيرة، بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد المضمد، لؤي إبراهيم، من "نجمة داود الحمراء"، بأنه "مع وصول الطاقم الطبي إلى المكان، عثرنا على الضحية وهو مستلق بجانب الجرار، حيث كان فاقدا للوعي، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعدما لم تجد نفعا محاولات إنقاذ حياته".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.


#كابول
#حادث
#جرار

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شحادة: تقرير لجنة الكورونا انطلاقة نضال لتحسين الخدمات الصحية
شحادة: تقرير لجنة الكورونا انطلاقة نضال لتحسين الخدمات الصحية

2020-04-07

إغلاق دبورية إثر تسجيل 15 إصابة بالكورونا
إغلاق دبورية إثر تسجيل 15 إصابة بالكورونا

2020-04-07

تداعيات كورونا: القروض المالية من السوق السوداء تغزو المجتمع العربي
تداعيات كورونا: القروض المالية من السوق السوداء تغزو المجتمع العربي

2020-04-07

الأكثر قراءة

ما شكل العالم بعد كورونا؟

ما شكل العالم بعد كورونا؟

2020-04-06
الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع الجرائم الجنسية داخل الأسرة بنسبة 41٪

الشرطة الإسرائيلية: ارتفاع الجرائم الجنسية داخل الأسرة بنسبة 41٪

2020-04-06
كورونا في الضفة وغزة: 253 إصابة بالفيروس بينها 4 خطيرة

كورونا في الضفة وغزة: 253 إصابة بالفيروس بينها 4 خطيرة

2020-04-06
ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 55

ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 55

2020-04-06
نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة

نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة

2020-04-06