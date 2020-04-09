  2. محليات
  3. أخبار محلية

رئيس بلدية طمرة يحذر من الانزلاق للسوق السوداء

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 08:47

رئيس بلدية طمرة يحذر من الانزلاق للسوق السوداء
د. سهيل ذياب وطاقم طبي أمام محطة فحص كورونا بطمرة
عرب ٤٨

وجه رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، رسالة مستعجلة إلى مديري فروع البنوك في مدينة طمرة، طالبهم فيها بالعمل جاهدين على مساندة المواطنين على الصعيد المالي في هذه الفترة الصعبة، والتي من شأنها أن تشكل أزمة حقيقية للعائلات وأصحاب المصالح التجارية في طمرة.

وأكد أن "هذه الفترة ليست سهلة، وممكن أن تحفز الناس في الأوضاع الصعبة بالانزلاق للسوق السوداء، وعلينا جميعًا الابتعاد ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة!".

مركز طوارئ في طمرة، الأسبوع الجاري

وأضاف ذياب أن "بلدية طمرة ستعمل على حث جميع الجهات لمد يد العون ومساندة أصحاب المصالح والمواطنين لتخطي هذه الأزمة الصعبة".

وختم ذياب بالقول إنه "نتوجه إليكم بأخذ الحذر، والامتناع عن التعامل مع السوق السوداء، في ظل هذه الأزمة لمصلحتكم وحمايتكم .سنعمل كل ما بوسعنا لمساندتكم في تخطي هذه الأزمة".

وفي سياق متصل، أعد "عرب 48" تقريرا حول القروض المالية من السوق السوداء، في ظل تفاعل واستمرار أزمة تفشي فيروس كورونا والإغلاق شبه الكامل للمرافق التجارية والحيوية وتعليق سوق العمل والشلل الاقتصادي.

هذا، وقد بدا الإقبال على هذه القروض خاصة للعائلات بمثابة ناقوس خطر اجتماعي واقتصادي، وذلك في ظل أزمة كورونا وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والشلل بسوق العمل وخروج مئات آلاف المواطنين لسوق البطالة وإلى إجازة غير مدفوعة الأجر، علما أن عدد العاطلين في البلاد تجاوز المليون.


#كورونا
#طمرة
#السوق السوداء
#فيروس كورونا
#د. سهيل ذياب
#مستجدات كورونا

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم
إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم

2020-04-09

عدالة: التماس لإتاحة فحوصات كورونا لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط
عدالة: التماس لإتاحة فحوصات كورونا لسكان كفر عقب ومخيم شعفاط

2020-04-09

حالة الطقس: غائم وبارد مع انخفاض آخر على درجات الحرارة
حالة الطقس: غائم وبارد مع انخفاض آخر على درجات الحرارة

2020-04-09

الأكثر قراءة

"نسبة الإصابة بكورونا في جسر الزرقاء أعلى من الولايات المتحدة"

2020-04-08
73 حالة وفاة بكورونا في البلاد و9519 إصابة

73 حالة وفاة بكورونا في البلاد و9519 إصابة

2020-04-08
ووهان تخلع عنها الحجر العام.. والأمل يعود للعالم

ووهان تخلع عنها الحجر العام.. والأمل يعود للعالم

2020-04-08
كورونا في البلاد: وفاة 72 والإصابات 9404

كورونا في البلاد: وفاة 72 والإصابات 9404

2020-04-08
استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون غانتس بانتخابات رابعة

استطلاع: نتنياهو سيشكل حكومة بدون غانتس بانتخابات رابعة

2020-04-08