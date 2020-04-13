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أكثر من 26 ألف مخالفة خلال أيام بسبب الكورونا

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 08:42

أكثر من 26 ألف مخالفة خلال أيام بسبب الكورونا
شرطي يحرر مخالفة لسائق سيارة
عرب ٤٨

حررت الشرطة الإسرائيلية 26,585 مخالفة، وأصدرت 123 أمر إغلاق لمحال تجارية في البلاد، بادعاء عدم اتباع التعليمات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لأنظمة الطوارئ الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، فرضت الشرطة أيضا في الآونة الأخيرة قيودا على حركة المرور (منطقة مغلقة الأحياء) في الأحياء المحددة في المدن.

ووفقا للمعطيات والإحصائيات المتوفرة، فتحت الشرطة منذ بداية الحملة لمكافحة تفشي فيروس كورونا ولغاية اليوم، 176 ملف تحقيق ضد منتهكي الحجر الصحي و47 ملف تحقيق في أعقاب نشر رسائل كاذبة. وتم إجراء 88,670 زيارة تفقدية لمواطنين في الحجر الصحي وتم تحرير 26,585 مخالفة، كما أصدرت 123 أمر إغلاق لمحال تجارية بادعاء انتهاك التعليمات.

وسجل أفراد الشرطة مخالفات بينها 2,092 في اليوم السابق) وهي كالتالي:

213 مخالفة ضد منتهكي الحجر الصحي والإبلاغ.

783 مخالفة حول عدم الامتثال لأمر تفريق حشد محظور.

822 مخالفة حول فتح محال تجارية بشكل منافٍ لأنظمة الطوارئ.

20,430 مخالفة حول الخروج إلى المناطق العامة خلافا لأنظمة الطوارئ.

3,189 مخالفة ضد من تواجد في الأماكن المحظورة وفقا لأنظمة الطوارئ.

865 مخالفة حول أداء الصلاة خارج مبنى سكني بمكان غير مفتوح.

283 مخالفة أخرى لأنظمة الطوارئ.

وفرضت الشرطة تقييدات مشددة إذ يقوم أفرادها، يوميا، بزيارة آلاف المطالبين بالحجر الصحي للتأكد من أنهم يمتثلون للتعليمات، كما بدأت الشرطة في مراقبة وفحص وجود مرضى كورونا المتواجدين في منازلهم. وأعلنت أنها ستقوم بزيارات مفاجئة للمستشفيات التي تم التحقق منها وتتخذ إجراءات تطبيق في حالة حدوث انتهاك للأوامر.

كما شددت الشرطة المراقبة على المحال التجارية المختلفة، المعابد، الأسواق، مراكز التسويق، متنزهات، شواطئ، وأغلقت 123 محلا تجاريا بأمر إغلاق إداري لانتهاكات الأوامر.


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من عرب 48

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