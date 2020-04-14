  2. محليات
  3. أخبار محلية

التجمع في البعنة يطالب بالاستعداد لاستقبال رمضان في ظل أزمة كورونا

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 23:18

التجمع في البعنة يطالب بالاستعداد لاستقبال رمضان في ظل أزمة كورونا
عرب ٤٨

وجه التجمع الوطني الديمقراطي في قرية البعنة رسالة اليوم، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس البعنة المحلي، علي محمود خليل، حول جهوزية قرية البعنة لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وجاء في الرسالة أنه "نظرًا للأزمة الصحية المستمرة وعدد المرضى المتزايد بشكل حاد في المجتمع لا بد من التحضير المسبق واتخاذ قرارات حازمة كأبناء مجتمع، أولًا، وسلطة محلية، ثانيًا، بدون انتظار تعليمات المؤسسة الرسمية للحفاظ على سلامة أهالي القرية".

وأشاد تجمع البعنة الوطني بعمل المجلس المحلي وغرفة الطوارئ المحلية، مؤكدا أنه "نرى أنه من المهم التحضير منذ الآن لاستقبال شهر رمضان المبارك بشكل مدروس ودقيق بالتعاون مع جميع الأطراف".

وطرح عدة مقترحات، وهي: "يجب ترشيد فترة المشتريات لشهر رمضان للتقليل من الاحتكاك والحفاظ على التباعد الاجتماعي وخصوصا حوانيت الحلويات واللحوم والخضار ومستلزمات الإفطار، وذلك بالتعاون والتشاور مع أصحاب المحلات التجارية. وإلغاء مظاهر الإفطارات الجماعية الرسمية والتوصية بعدم إقامة الإفطارات الجماعية العائلية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة الصادرة في هذا الصدد وبناء برنامج توعوي إرشادي حول ذلك. ونقاش موضوع إحياء الصلوات الجماعية وصلاة التراويح وليلة القدر والاعتكاف في المساجد، وتنفيذ التعليمات بهذا الشأن بالتعاون والتشاور مع أئمة المساجد. واتخاذ خطوات لتقييد الحركة بعد الإفطار والحد من ظاهرة السهرات والتنقل في الحيز العام".

وختم فرع التجمع في البعنة بالقول إنه "لا شك أن هذه الخطوات مؤسفة ومحزنة خاصة وأن الشهر الكريم هو شهر الخير والتكافل والتعاضد الاجتماعي، ولكن في ظل الظروف القاهرة لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة وتحمل مسؤولية تجاه أبناء القرية لتسهيل الحياة والوقاية من الفيروس".


#فيروس كورونا
#التجمع الوطني الديمقراطي
#البعنة
#رسالة
#رئيس المجلس علي محمود خليل
#رمضان

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إلغاء مراسم زيارة مقام النبي شعيب
إلغاء مراسم زيارة مقام النبي شعيب

2020-04-14

أنباء عن إطلاق نار في أبو سنان
أنباء عن إطلاق نار في أبو سنان

2020-04-14

مدى الكرمل: تقدير موقف حول كورونا ومشهد السياسة الإسرائيليّة
مدى الكرمل: تقدير موقف حول كورونا ومشهد السياسة الإسرائيليّة

2020-04-14

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 113

2020-04-13
هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

هل خدعت الصين منظمة الصحة العالمية؟

2020-04-13
هكذا تعمل المناعة ضد فيروس كورونا

هكذا تعمل المناعة ضد فيروس كورونا

2020-04-13
الخارجية الإسرائيلية: العالم بعد كورونا سينغلق وتهديد لاستقرار دول عربية

الخارجية الإسرائيلية: العالم بعد كورونا سينغلق وتهديد لاستقرار دول عربية

2020-04-13
شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

شاهد | مصنعٌ فلسطيني يحوّل خطّ إنتاجه ليستفيد من أزمة كورونا

2020-04-13