شحادة ويزبك في بلدية أم الفحم لمتابعة مستجدات كورونا

قام النائبان د. إمطانس شحادة وهبة يزبك عن التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة المشتركة، بزيارة لبلدية أم الفحم، بحضور مسؤول ملف العمل البلدي في التجمع وعضو المكتب السياسي، المحامي رياض محاميد.

وقام الوفد بالاجتماع مع رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد، وبحضور مساعده ناصر خالد إغبارية لمتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد والوقوف على احتياجات المدينة بعد التأكد من إصابة 48 مواطنا.

بدوره شكر رئيس البلدية، د. سمير صبحي، الوفد على الزيارة وأكد أن "البلدية تعمل ليلًا ونهارًا وبكل الإمكانيات الممكنة للحفاظ على سلامة أهالي أم الفحم، ومن أجل ضبط انتشار الفيروس خاصة قبل قدوم شهر رمضان المبارك".

وبدوره، أكد النائب شحادة أن "العمل مستمر بجد ومهنية عالية لإيجاد الحلول وتوفير الخدمات الطبية والاقتصادية للمجتمع العربي في ظل حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد".

وشدد على أن "صحة أبناء شعبنا في أعلى سلم الأولويات، وعلى هذا الأساس تم إقامة مراكز للفحوصات في عدد كبير من البلدات العربية وستستمر القائمة المشتركة بالعمل على محاصرة هذا الفيروس حتى التغلب عليه".

وذكرت يزبك أن "كل جهود الأحزاب والقائمة المشتركة منصبة بالكامل لخدمة أهلنا في بلداتنا العربية، وهناك أهمية للشراكة التامة والتكافل في عمل السلطات المحلية العربية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وأن هذا لا يمكن حدوثه إلا بتعاون كامل ما بين البلديات والأحزاب".

وأعربت عن ثقتها في مسؤولية أهل أم الفحم التي ستمنع انتشار الفيروس داخل المدينة، كما عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس.