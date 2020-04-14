إلغاء مراسم زيارة مقام النبي شعيب

أعلنت المراجع الروحية للطائفة الدرزية في البلاد، مساء الثلاثاء، عن إلغاء مراسم الزيارة السنوية التقليدية لمقام النبي شعيب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الرئيس الروحي للطائفة الدرزية أنه "بعد مشاورات جرت مع الهيئة الدينيّة والتنسيق مع منتدى السلطات المحليّة وأعضاء الكنيست، نعلمكم بقلوب محزونة ومضطرة، ونفوس موجوعة متحسرة، عن القرار الصادر بإلغاء مراسم الزيارة وكافة الفعاليات المتعلقة بالزيارة لهذا العام".

ويشمل قرار إلغاء زيارة مقام النبي شعيب، بالإضافة إلى كل الفعاليات التي تسبقها وتتبعها بما فيها؛

* إلغاء السهرة الدينيّة مساء 24 نيسان/ أبريل

* إلغاء مراسم الاستقبالات الرسميّة يوم الزيارة في 25 نيسان/ أبريل.

* إلغاء كافة المسيرات الشعبيّة والشبابية إلى مقام النبي شعيب.

* إلغاء كافة فعاليات الشبيبة والكشافة داخل القرى المتعلقة بزيارة مقام النبي شعيب.

* إلغاء كافة الفعاليات والنشاطات الرسمية وغير الرسمية داخل القرى المتعلقة بزيارة مقام النبي شعيب.

وخلص البيان قوله، إنه "لا شك أن هذا القرار الصادر يبعث الحسرة في نفوس أبناء الطائفة أجمع، ولكنه حتمي في ظل الظروف الراهنة، حرصًا وصونًا لصحة المجتمع وأفراده ووقاية لجمهور الزائرين".