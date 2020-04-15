المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد يلغي دعوته لتحري الهلال في الناصرة

ألغى المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد، دعوته لتحري الهلال، والتي كان قد أوضح أنها ستتمّ في مدينة الناصرة، وذلك خشية التّجمع وحفاظا على سلامة الجمهور في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المجلس في بيان مُقتَضب نشره، اليوم الأربعاء، أنه يكتفي بالإعلان عن ثبوت رؤية الهلال عبر وسائل الإعلام".

وجاء في البيان: "سائلين المولى عزّ وجلّ أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير وأن يدفع عنّا البلاء والوباء .

يُذكَرُ أنّ المجلس الإسلامي للإفتاء كان قد أعلن عن تحرّي الهلال مع فريق فلكي مختص وذلك قبل عدة أيام.

وكان المجلس قد أعلن أن اليوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، هو المتمّم لشهر رجب، موضحا أن اليوم الذي تلاه سيكون هو غرة شعبان 1441 هـ، وتحري هلال شهر رمضان لعام 1441 هـ سيكون يوم الخميس 23 نيسان/ أبريل 2020.

وذكّر المجلس أن "من كان عليه قضاء من رمضان السّابق وبوسعه وقدرته القضاء أن يبادر لقضاء ما فاته قبل أن يأتي رمضان جديد.