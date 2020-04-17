505 مصابين عرب بكورونا ودير الأسد الأسرع انتشارًا

وصل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا، صباح اليوم، الجمعة، إلى 505 مصابين، بزيادة 45 حالة جديدة عن الأمس، بحسب ما أعلنت الهيئة العرب للطوارئ.

وتقدّر نسبة الارتفاع بـ10%، بينما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 25088، مع زيادة في عدد الفحوصات تقدّر بـ 2588 فحصا، لتشكّل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي ما يقارب 11.5% من مجمل عدد الفحوصات في البلاد، والذي بلغ 214524.

ورغم أن أم الفحم تتصّدر عدد الإصابات، إلا أن الارتفاع الحادّ جاء في دير الأسد لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد المصابين 45 حالة، بتسجيل 15 إصابة جديدة ونسبة زيادة بـ 50٪.

كما ارتفع عدد المصابين في جسر الزرقاء إلى 37 حالة، حيث سجلت حالة جديدة واحدة وازداد عدد الإصابات في رهط ليبلغ 36 إصابة مع تسجيل إصابتين في اليوم الأخير.

وارتفع عدد الإصابات في دبورية إلى 28 إصابة لتسجل 4 حالات جديدة، كذلك في جت المثلث مع 23 حالة، وارتفاع بـ3 حالات جديدة واستقر عدد الحالات في باقة الغربية عند 21 إصابة، ثم طمرة بـ16 حالة دون تغيير منذ أيّام.

أمّا من حيث كثافة تفشي كورونا، فتتصدر دير الأسد المكان الأول بمعدل 361 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها دبورية بمعدل 268، ثم جسر الزرقاء بـ251 و جت المثلث بـ193 حالة لكل 100 ألف نسمة، ومن ثم البقيعة بمعدل 170 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وترتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 36 مصابا لكل 100 ألف، مقارنة بـ 141 في المجتمع الإسرائيلي.

أما أم الفحم، التي تتصدّر القائمة، فلم تسجّل خلال اليوم الماضي إصابات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات 1402، ومن المقرّر أن تقام محطة فحص لنجمة داود في ساحة السوق البلدي، بدءًا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء، وغدا السبت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.

وفي ما يلي عدد الإصابات في البلدات العربية:

البلدات العربية:

أم الفحم: الإصابات - 58، عدد المتعافين - 5

دير الأسد: الإصابات - 45، عدد المتعافين - 1

جسر الزرقاء: الإصابات - 37، عدد المتعافين - 3

رهط: الإصابات - 36، عدد المتعافين - 4

دبورية: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 3

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 1

باقة الغربية: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 3

طمرة: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 8

الناصرة: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 3

كفر قاسم: الإصابات - 14، عدد المتعافين - 1

الطيبة: الإصابات - 11، عدد المتعافين - 2

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 0

دير حنا: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 3

البقيعة: الإصابات - 10، عدد المتعافين - 0

طلعة عارة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 0

البعنة: الإصابات - 9، عدد المتعافين - 1

سخنين: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 3

المغار: الإصابات - 8، عدد المتعافين - 2

كسيفة: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 2

جلجولية: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 2

إكسال: الإصابات - 7، عدد المتعافين - 1

كفر قرع: الإصابات - 6، عدد المتعافين – 1

عيلبون: الإصابات - 6، عدد المتعافين - 2

الطيرة: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

بئر المكسور: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

نحف: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 1

عين ماهل: الإصابات - 5، عدد المتعافين - 0

عسفيا: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 1

يافة الناصرة: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 3

الفريديس: الإصابات - 4، عدد المتعافين - 0

عرابة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

زيمر: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كفر كنا: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 0

جولس: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

حرفيش: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

بسمة طبعون: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

البعينة النجيدات: الإصابات - 3، عدد المتعافين - 1

كابول: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

مجد الكروم: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

عرعرة: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 1

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو غوش: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

الرامة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

أبو سنان: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

عرعرة النقب: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

تل السبع: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1

بالإضافة إلى 16 حالة إصابة، وحالة شفاء واحدة، في التجمعات السكنية التي يقطنها أقل من 5 آلاف مواطن.

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات – 2477، عدد المتعافين - 248

تل أبيب ويافا: الإصابات - 488، عدد المتعافين - 209

حيفا: الإصابات - 146، عدد المتعافين - 39

نوف هجليل: الإصابات - 32، عدد المتعافين - 5

اللد: الإصابات - 79، عدد المتعافين - 23

الرملة: الإصابات - 62، عدد المتعافين - 16

عكا: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 4

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 13، عدد المتعافين - 7

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، عدد المتعافين - 2

مجدل شمس: الإصابات - 1، عدد المتعافين - 1