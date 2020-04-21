رهط: اقتياد مصاب بالكورونا وتغريمه بخمسة آلاف شيكل

اقتادت قوات من الشرطة الإسرائيلية بمساعدة طواقم طبية خاصّة، الليلة الماضية، مواطنا من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى فندق للمصابين بفيروس كورونا المستجد بادعاء رفضه لتباع التعليمات والتزام الحجر الصحيّ بشكل ذاتي، وفرضت الشرطة عليه غرامة قدرها 5 آلاف شيكل.

ووفقا للشرطة فإنّه "تمّ تشخيص المواطن بشكل مؤكد بأنّه مصاب بالفيروس، لكنه رفض التزام الحجر الصحيّ بفندق، وعليه تمّ نقله لفندق بالتنسيق مع وزارة الصحّة وطاقم طبيّ وآخر شرطيّ خاصين ومجهزين بمعدات الوقاية".

وادعت الشرطة أنّ "المواطن ولدى وصول الطواقم انصاع للأوامر دون مقاومة، ونُقل إلى فندق في أشكلون".