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مستجدات كورونا: 111 إصابة في دير الأسد و34 في البعنة

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 14:30

مستجدات كورونا: 111 إصابة في دير الأسد و34 في البعنة
احدى نقاط فحص الكورونا في البعنة
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

سُجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في بلدتي دير الأسد والبعنة بمنطقة الشاغور، في الساعات الأخيرة.

وأعلن مجلس محلي دير الأسد عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 111، حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، الثلاثاء.

وبلغ عدد المصابين بالكورونا في البعنة 34 مصابا، وفقا للمعطيات الصادرة عن قسم الصحة في المجلس المحلي.

هذا، وتشهد البعنة ودير الأسد إغلاقا منذ يوم السبت الماضي، لمدة 7 أيام في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

مجد الكروم: تشخيص إصابة رابعة بالفيروس

ووفقا للمعطيات الصادرة عن مجلس محلي مجد الكروم، فإنه جرى تشخيص إصابة جديدة في البلدة ليترفع عدد المصابين بالفيروس إلى 4.

وناشد المجلس المحلي، المواطنين بالتزام المنازل والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة، كما دعا كل من كان على تواصل بالمصابين التزام الحجر الصحي لمدة 14 يوما وإجراء فحص الكورونا.

الطيبة: ارتفاع عدد الإصابات إلى 19

أعلن في مدينة الطيبة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 19 مصابا، إذ جرى تشخيص 4 حالات جديدة بعدما توقف عدد الإصابات في الأيام الأخيرة عند 14.

فيما بلغ عدد المتعافين من بين الإصابات 4، بالإضافة إلى أن هنالك 33 مواطنا يلزمون الحجر الصحي.


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