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3 إصابات في حادث طرق قرب حيفا

تاريخ النشر: 21/04/2020 - 08:46

3 إصابات في حادث طرق قرب حيفا
(توضيحية)
عرب ٤٨

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع رقم 2 عند مفرق عتليت قرب مدينة حيفا فجر اليوم، الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص وصفت جروح أحدهم بأنها خطيرة والآخرين بالمتوسطة.

واستُدعيت إلى المكان طواقم طبية وأخرى من الإطفاء والإنقاذ وخلصت سائق إحدى الشاحنتين، والذي كان عالقا وحالته خطيرة.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.


#حيفا
#حوادث الطرق
#سيارات
#إصابات

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