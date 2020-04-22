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الطيبة: الشرطة تغلق مكتبا للبريد بسبب كورونا

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 13:17

الطيبة: الشرطة تغلق مكتبا للبريد بسبب كورونا
من أمام البريد الجنوبي بالطيبة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أجبرت قوات الشرطة المسؤول عن فرع مكتب البريد الجنوبي في مدينة الطيبة، ظهر اليوم الأربعاء، على إغلاقه بشكل مؤقت، وذلك بسبب تجمهر العديد من السكان الذين حضروا لتقاضي مخصصاتهم من مؤسسة التأمين وإتمام بعض المعاملات الأخرى.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكتب البريد الجنوبي، برفقة قوات من الوحدات الخاصة (اليسام) التابعة لها، وأمرت المسؤول هناك بإغلاق البريد، بشكل مؤقت، بسبب تجمهر العشرات من المواطنين أمامه.

مكت البريد بعد إغلاقه، اليوم

كما أنذرت الشرطة مسؤول البريد، وحذرته من عدم الانصياع لقرارها، ومن أنها ستغرّمه بمخالفة قدرها 500 شيكل إذا لم يغلق أبواب البريد في حال تجمهر الناس.

يذكر أن قوات من الشرطة حضرت إلى مكتب البريد المذكور، قبل يومين، بعد أن اتصلت إحدى العاملات هناك بالشرطة، بسبب تجمهر الكثير من الناس داخل البريد.


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