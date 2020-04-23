الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب: بهمة أهلنا نمنع تفشي كورونا

عقدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب جلسة، بحضور عدد من رؤساء المجالس المحلية والإقليمية وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات، لبحث آخر المستجدات والاستعدادات لشهر رمضان المبارك، في ظل انتشار وباء كورونا في البلاد والعالم.

وتطرق المتحدثون خلال مداخلاتهم في الجلسة التي عقدت أمس، الأربعاء، إلى المعطيات التي تصدر تباعا من وزارة الصحّة بخصوص عدد الحالات في النقب، وكيفية التعامل معها، ومحاولة منع انتشار وتوسع دائرة الوباء.

كما ناقش المندوبون موضوع الحملة التوعوية، خلال شهر رمضان المبارك، وكيفية إيصال رسائل الحملة وتعليمات وزارة الصحة إلى الأهالي.

وأكدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب أنها بحالةِ انعقاد دائم، وأنها مستمرة للتعامل مع الأحداث، كما ناشدت المواطنين بالتزام تعليمات وإرشادات الصحّة بعدم الخروج من البيت إلا للضرورة ووقف كافة حالات التجمهر، والاتصال إلى "نجمة داوود الحمراء" في حال ظهور أعراض لهذا الفيروس.

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