  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا يتفشى في النقب ودعوات لاتخاذ "الحيطة والحذر"

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 19:07

كورونا يتفشى في النقب ودعوات لاتخاذ "الحيطة والحذر"
للتوضيح (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

ناشدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب، اليوم السبت، الأهالي بأخذ "الحيطة والحذر"، في ظل ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة، وتفشي الفيروس بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع شهر رمضان.

وفي بيان صدر عنها مساء اليوم، كررت الغرفة مطلبها بـ"التزام البيوت"، والأخذ بفتاوى "أهل العلم في الشريعة"، حول عدم إقامة صلاة الجماعات والجُمع في المساجد، كما شددت على وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة.

وطالبت الغرفة الأهالي بـ"التصرف وكأن الجائحة بدأت هذه الأيام، وعدم التهاون في الوسائل الوقائية، كما طالبت اللجنة وجوب الحجر الصحي على كل مخالط لمصاب، أو كل شخص قدم من الخارج".

وأشارت الغرفة في بيانها إلى أنها "قد بدأت هذا الأسبوع بحملة إعلامية كبيرة بالتعاون مع وزارة الصحة في القرى والبلدات العربية في الجنوب".

وأوضح البيان أن الحملة تقوم على "تعميم الإرشادات والتعليمات من خلال منصات الشبكات الإعلامية ونصب لافتات في مداخل ومراكز القرى". وأعلنت أنه "تم بناء فريق عمل يناشد الأهالي عبر مكبرات الصوت بالالتزام بالبيت واتباع تعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار الوباء".

وتظهر الأرقام التي صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية حول انتشار فيروس كورونا عربيًا، صباح أمس، الجمعة، ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة في النقب، وسط غياب للأرقام الدقيقة حول الإصابات في القرى مسلوبة الاعتراف.

وتوزعت الإصابات في النقب على مدينة رهط بواقع 47 إصابة، كما سجلت كل من تل السبع وكسيفة واللقية وحورة وعرعرة النقب بالإضافة إلى بعض القرى مسلوبة الاعتراف، إصابات بأعداد متفاوتة.

ووصل عدد المصابين بفيروس الكورونا في البلدات العربية، لغاية الساعة الثامنة من صباح أمس الجمعة، إلى 760 مصابا، بارتفاع يقدر بـ5% مقارنة باليوم السابق، في حين بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 33,605 بارتفاع بنحو 1,641 فحصا وبزيادة 5%.


#فيروس كورونا
#النقب
#الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب
#رهط
#اللفية
#عرعرة النقب
#حورة
#القرى مسلوبة الاعتراف

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قلنسوة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار
قلنسوة: إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في جريمة إطلاق نار

2020-04-25

كفركنا: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
كفركنا: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020-04-25

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة
9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

2020-04-25

الأكثر قراءة

رمضان يحلّ الجمعة في 14 دولة عربية إحداها فلسطين

رمضان يحلّ الجمعة في 14 دولة عربية إحداها فلسطين

2020-04-24
الحكومة الإسرائيلية تقر خطة اقتصادية وفتح حوانيت الشوارع والحلاقين

الحكومة الإسرائيلية تقر خطة اقتصادية وفتح حوانيت الشوارع والحلاقين

2020-04-24
15058 إصابات بكورونا و194 وفاة في البلاد

15058 إصابات بكورونا و194 وفاة في البلاد

2020-04-24
باقة وجت بين فكيّ المخطط: مصادرة أراض لسكة الحديد وشارع 444

باقة وجت بين فكيّ المخطط: مصادرة أراض لسكة الحديد وشارع 444

2020-04-24
كورونا في المجتمع العربي: نسبة الإصابات في دير الأسد الأعلى بالبلاد

كورونا في المجتمع العربي: نسبة الإصابات في دير الأسد الأعلى بالبلاد

2020-04-24