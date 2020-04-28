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يزبك تدعم حق السلطات المحلية العربية بميزانيات عادلة

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 08:45

يزبك تدعم حق السلطات المحلية العربية بميزانيات عادلة
النائبة هبة يزبك
عرب ٤٨

أكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، في خطابها أمس، الإثنين، بالكنيست على حق السلطات المحلية العربية بميزانية عادلة تلائم احتياجاتها ومتطلباتها لخدمة المواطنين، في أعقاب أزمة كورونا.

وأكدت أن السلطات المحلية العربية تواجه تحديات مضاعفة في هذه الأزمة، من جهة محاربة انتشار كورونا ومنع تفشي الفيروس، ومن جهة أخرى مواجهة التمييز بالميزانيات من قبل الحكومة.

وشددت يزبك في كلمتها على أن القائمة المشتركة تدعم المطالب المُحقّة للسلطات العربية، وتقف إلى جانبها في كل قرار حتى لو كان إعلان الإضراب العام، حتى تحصيل المطالب ومنع انهيار السلطات المحلية.


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