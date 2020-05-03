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جلجولية: مصرع شاكر عيناش وإصابة شقيقه بانقلاب سيارة

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 16:10

جلجولية: مصرع شاكر عيناش وإصابة شقيقه بانقلاب سيارة
من مكان الحادث بكفار سابا، اليوم
عرب ٤٨

لقي الحاج شاكر عيناش، في الستينيات من العمر، مصرعه وأصيب شقيقه حمزة بجراح متوسطة، من قرية جلجولية، إثر انقلاب سيارة خصوصية، بعد ظهر اليوم الأحد، في شارع "الهستدروت" بمدينة كفار سابا.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة وصلت إلى مكان الحادث، واضطرت إلى إقرار وفاة شخص (60 عاما)، فيما قدمت الإسعافات الأولية لآخر (40 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة، ويعاني من كدمات بالأطراف". وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ولقي 6 مواطنين عرب مصارعهم في حوادث طرق، الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 86 شخصا بينهم 32 مواطنا عربيا، منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 107 ضحايا.

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.


#جلجولية
#سيارات
#حوادث الطرق
#شاكر عيناش

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