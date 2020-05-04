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عكا: تفاهمات حول قضية مسجد البرج

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 08:23

عكا: تفاهمات حول قضية مسجد البرج
نقاش وتفاهمات حول قضية مسجد البرج بعكا، أمس
عرب ٤٨

أفضت جلسة حوار شملت لجنة أمناء الوقف الإسلامي والمستثمرين العرب، وبحضور نائب رئيس بلدية عكا، المحامي أدهم جمل، والمصلين في مسجد البرج، أمس الأحد، لاتفاق وتفاهمات في قضية مسجد البرج.

وعرض المهندسون والمختصون، في بداية اللقاء الذي عقد في ساحة مسجد البرج، الوضع القائم والحلول المقترحة. وبعد نقاش وحوار بين جميع الأطراف جرى الاتفاق على أن يتم ترميم رواق المدخل المؤدي إلى المسجد على حساب المستثمر، وبإشراف المهندسين من قبل لجنة أمناء الوقف الإسلامي برئاسة سليم نجمي.

وتم الاتفاق كذلك على أن يتم تنظيم دخول المصلين في الفترة القريبة بشكل مؤقت، ليس من مدخل المسجد، وذلك ليتسنى إعادة ترميم المدخل وبنائه على أساسات جديدة ومتينة من الباطون المقوى، لمنع أي خطر مستقبلي، وبعد إتمام الترميمات لغاية أول شهر تموز/ يوليو المقبل سيتم إعادة مدخل المسجد، كما سيكمل المستثمر تخطيط وتنفيذ مشروع إقامة الفندق على أساس مبدأ مشاركة الأطراف المعنية، ومبدأ الحفاظ على المسجد وثباته.


#عكا
#مسجد البرج
#عكا القديمة
#سليم نجمي
#أدهم جمل
#لجنة أمناء الوقف الإسلامي

عكا: تفاهمات حول قضية مسجد البرج

عكا: تفاهمات حول قضية مسجد البرج

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