  2. محليات
  3. أخبار محلية

برق ورعد وأمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 14:38

برق ورعد وأمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد
النقب، اليوم
عرب ٤٨

هطلت أمطار متفرقة في مختلف أنحاء البلاد، فيما شهدت منطقة النقب، جنوبي البلاد، هطول أمطار غزيرة وحبات برد، اليوم الثلاثاء.

وتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم، وتتكاثر السحب في السماء خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

كما تسنح الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصا في الجبال.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم غد الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي. وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق. وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح مع هطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال.

ارتفاع بمنسوب الأمطار تجاوز 120%

ويُستدل معطيات نشرتها سلطة المياه أنه لأول مرة منذ 30 عاما سُجّل ارتفاع بمنسوب الأمطار في البلاد ليتجاوز 120% عن المعدل.

وتبين أن كميات الأمطار التي هطلت خلال العامين الأخيرين تعدت 120 %، وهو أمر نادر وشهدته البلاد قبل 30 عاما بين الأعوام 1986 – 1988.

منطقة النقب، اليوم

ووفقا لسلطة المياه فإنه الأعوام الخمسة التي سبقت السنتين الأخيرتين كانت سنوات جفاف، مشيرة إلى انخفاض كبير بمنسوب مياه الأمطار التي هطلت في البلاد خلالها، وعلى امتداد الثلاثين عاما الأخيرة.

وأشارت المعطيات كذلك إلى أن كميات الأمطار التي هطلت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي كانت أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم في تحسين معدل هطول الأمطار السنوي وبلوغه 124%.

وأكدت السلطة أن بحيرة طبرية شهدت موسما جيدا، إذ بقي لامتلائها بالكامل 12 سنتيمترا.


#النقب
#أمطار
#طبرية
#حالة الطقس
#منسوب المياه

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و123 بحورة و79 في أم الفحم و59 برهط و49 بالطيبة
كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و123 بحورة و79 في أم الفحم و59 برهط و49 بالطيبة

2020-05-05

المحكمة تنظر في قضية مقبرة السرايا الإسلامية بصفد
المحكمة تنظر في قضية مقبرة السرايا الإسلامية بصفد

2020-05-05

حورة لم تغادر ذروة الإصابات بكورونا والتعويل على وعي الأهالي
حورة لم تغادر ذروة الإصابات بكورونا والتعويل على وعي الأهالي

2020-05-05

الأكثر قراءة

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا

2020-05-04
وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

وفيات كورونا ترتفع لـ234 والصحة تعارض رفعا شاملا للتقييدات

2020-05-04
الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

2020-05-04
المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

2020-05-04
التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

التماسات ضد نتنياهو: تأهب لاحتمال شطب العليا بنودا بالاتفاق الائتلافي

2020-05-04