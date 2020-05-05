برق ورعد وأمطار غزيرة في مختلف أنحاء البلاد

هطلت أمطار متفرقة في مختلف أنحاء البلاد، فيما شهدت منطقة النقب، جنوبي البلاد، هطول أمطار غزيرة وحبات برد، اليوم الثلاثاء.

وتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم، وتتكاثر السحب في السماء خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

كما تسنح الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصا في الجبال.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم غد الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي. وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق. وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح مع هطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال.

ارتفاع بمنسوب الأمطار تجاوز 120%

ويُستدل معطيات نشرتها سلطة المياه أنه لأول مرة منذ 30 عاما سُجّل ارتفاع بمنسوب الأمطار في البلاد ليتجاوز 120% عن المعدل.

وتبين أن كميات الأمطار التي هطلت خلال العامين الأخيرين تعدت 120 %، وهو أمر نادر وشهدته البلاد قبل 30 عاما بين الأعوام 1986 – 1988.

منطقة النقب، اليوم

ووفقا لسلطة المياه فإنه الأعوام الخمسة التي سبقت السنتين الأخيرتين كانت سنوات جفاف، مشيرة إلى انخفاض كبير بمنسوب مياه الأمطار التي هطلت في البلاد خلالها، وعلى امتداد الثلاثين عاما الأخيرة.

وأشارت المعطيات كذلك إلى أن كميات الأمطار التي هطلت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي كانت أعلى من المعدل، الأمر الذي ساهم في تحسين معدل هطول الأمطار السنوي وبلوغه 124%.

وأكدت السلطة أن بحيرة طبرية شهدت موسما جيدا، إذ بقي لامتلائها بالكامل 12 سنتيمترا.