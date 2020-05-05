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كفر قاسم: أصحاب محال تجاريّة يحتجون على إغلاق المصالح في رمضان

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 18:53

كفر قاسم: أصحاب محال تجاريّة يحتجون على إغلاق المصالح في رمضان
من الوقفة الاحتجاجية في كفر قاسم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى

‏وقف العشرات من أصحاب المصالح التجارية في مدينة كفر قاسم، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرب من النصب التذكاري، في وقفة ‏احتجاجية ضد سياسة الحكومة في التعامل ‏مع المصالح التجارية والمصانع.

‏وتأتي هذه التظاهرة بعد غياب المساعدات الحكومية للمصالح التجارية والمصانع، وعدم إيفاء الحكومة بالوعود التي وعدتها للمصالح التجارية.

من الوقفة الاحتجاجية في كفر قاسم (عرب 48)

‏ويؤكد أصحاب المصالح والمصانع في كفر قاسم أن "اتخاذ قرارات التقييدات للمحلات التجارية في شهر رمضان ‏هي قرارات غير عادلة ومن دوافع سياسية".

وقال حكم طه وهو صاحب محل تجاري في كفر قاسم إن "الأمر خطير جدا، في الأيام القريبة ستفتح المتاجر أبوابها في البلدات المجاورة، الأمر الذي سيزيد من الضرر على مصالحها، كثير من المصالح ستعلن إفلاسها بسبب هذه التقييدات التي نرى إنها سياسية".

وتابع طه أنه "يمكن للحكومة فتح المحلات التجارية، مع التزام الناس، والسكان هنا كلهم ملتزمون بالتعليمات التي تصدرها الوزارة، والأرقام تشهد ذلك".

من الوقفة الاحتجاجية في كفر قاسم (عرب 48)

وطالب طه أنه "يجب أن يُسمح للمصالح فتح أبوابها، كثير من المحلات تتكئ على شهر رمضان المبارك للتجارة، ورمضان هو الشريان الرئيسي لها والإغلاق يشكل ضررًا كبيرا عليها".


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