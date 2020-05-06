كورونا في المجتمع العربي: عدد المصابين العرب 1,025 وعدد المتعافين 442

أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 1,025 مصابا، أي بزيادة 9 حالات في اليوم الأخير، فيما بلغ مجمل المتعافين 442 شخصا، أي بزيادة 30 في اليوم الأخير، ولتبلغ نسبة المتعافين 43%، كما بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 55,724 بزيادة بلغت 1,873 فحصا.

وارتفع عدد المصابين في دير الأسد، اليوم، بحالتين ليصل إلى 152، وفي حورة بحالة واحدة ليبلغ 124، وفي عرعرة النقب بحالة ليصل 21، وكذلك في طمرة بحالة واحدة ليبلغ 21 حالة.

وسجلت البلدات العربية الأخرى ثباتا في عدد الحالات دون تسجيل أي حالات جديدة.

وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 74 مصابا لكل 100 ألف. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 4,057 فحصا لكل 100 ألف مواطن.