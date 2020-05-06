  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا في المجتمع العربي: عدد المصابين العرب 1,025 وعدد المتعافين 442

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 12:48

كورونا في المجتمع العربي: عدد المصابين العرب 1,025 وعدد المتعافين 442
من قرية كسيفة بالنقب
عرب ٤٨

أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 1,025 مصابا، أي بزيادة 9 حالات في اليوم الأخير، فيما بلغ مجمل المتعافين 442 شخصا، أي بزيادة 30 في اليوم الأخير، ولتبلغ نسبة المتعافين 43%، كما بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 55,724 بزيادة بلغت 1,873 فحصا.

وارتفع عدد المصابين في دير الأسد، اليوم، بحالتين ليصل إلى 152، وفي حورة بحالة واحدة ليبلغ 124، وفي عرعرة النقب بحالة ليصل 21، وكذلك في طمرة بحالة واحدة ليبلغ 21 حالة.

وسجلت البلدات العربية الأخرى ثباتا في عدد الحالات دون تسجيل أي حالات جديدة.

وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 74 مصابا لكل 100 ألف. وبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي 4,057 فحصا لكل 100 ألف مواطن.


#كورونا
#الهيئة العربية للطوارئ
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا
#تعافوا من كورونا

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المتابعة تؤكد وقوفها إلى جانب السلطات المحلية العربية
المتابعة تؤكد وقوفها إلى جانب السلطات المحلية العربية

2020-05-06

كورونا: التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية
كورونا: التسهيلات الجديدة في مختلف المجالات الحياتية

2020-05-06

إضراب السلطات المحلية العربية يتواصل ومشاورات بشأن العودة للمدارس
إضراب السلطات المحلية العربية يتواصل ومشاورات بشأن العودة للمدارس

2020-05-06

الأكثر قراءة

"فوضى"... الصراع دينيّ والفلسطينيّ خائن ومهزوم

2020-05-05
سانا: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب

سانا: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب

2020-05-05
المرصد: 14 قتيلا بغارات إسرائيلية على منطقتي دير الزور وحلب

المرصد: 14 قتيلا بغارات إسرائيلية على منطقتي دير الزور وحلب

2020-05-05
الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين

الإمارات تهنّئ علماء إسرائيليين "لإيجادهم علاجا محتملا لكورونا"

2020-05-05
5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

2020-05-05