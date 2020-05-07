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النقب: وقفة احتجاجيّة الثلاثاء المُقبل على حملة الهدم الإسرائيلية

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 19:38

النقب: وقفة احتجاجيّة الثلاثاء المُقبل على حملة الهدم الإسرائيلية
من وقفة احتجاجية سابقة (صورة خاصة بـ"عرب 48")
عرب ٤٨

دعا بيان صادر عن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ومؤسسات المجتمع المدني في النقب، "للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المُقبل؛ احتجاجا على حملة الهدم المحمومة وعلى التصعيد الذي تقوده سلطة 'تهجير البدو' ووحدة 'يوآف' ضد الوجود العربي في النقب".

وذكر البيان أن الوقفة الاحتجاجية، سوف تُنظَّم في الساعة الرابعة عصرا، على مدخل قرية رخمة.

وجاء في البيان: "بعد إبادة المحاصيل الزراعية، قام مفتشو السلطة بحملة لصق عشرات أوامر هدم وإخلاء على بيوت المواطنين في القرى وتوزيع أوامر للتحقيق (...) في محاولة منهم لترهيب وتخويف الأهالي واستفزازهم".

وأوضح أن الوقفة تأتي "في ظل حالة تهميش الحكومة الإسرائيلية لاحتياجات قرانا في النقب لمواجهة تحديات أزمة كورونا والتمييز في رصد الميزانيات الحكومية لمواجهة وباء كورونا التي تعكس سياسة الإقصاء العنصري الممنهج. وعدم جاهزية المدارس العربية لاستقبال الطلاب أسوة بالمدارس اليهودية التي انتظمت بها الدراسة".

وأشار البيان إلى أن "السلطات الإسرائيلية تستمر بالتضييق على عرب النقب، خاصة في القرى غير المعترف (بها)".


#المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها
#النقب
#حملة الهدم
#سلطة 'تهجير البدو

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