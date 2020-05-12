  2. محليات
  3. أخبار محلية

كورونا في حورة: عودة الطلاب للمدارس ما بعد عطلة عيد الفطر

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 08:19

كورونا في حورة: عودة الطلاب للمدارس ما بعد عطلة عيد الفطر
منظر عام لقرية حورة (أرشيفية)
عرب ٤٨

قرر المجلس المحلي في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، تأجيل استئناف افتتاح المدارس وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق تعليمات وزارة الصحة التي ستكون سارية المفعول في حينه، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس مجلس حورة المحلي، حابس العطاونة، أمس الإثنين.

وأكد أنه "نظرا للأوضاع الصحية في البلدة، وحفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وجميع كوادر جهاز التربية والتعليم في البلدة، قرر المجلس المحلي تأجيل استئناف افتتاح المدارس وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق تعليمات وزارة الصحة التي ستكون سارية المفعول في حينه، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم".

ونوه إلى أن القرار يشمل "افتتاح المدارس بعد عيد الفطر المبارك، بما فيها جميع المراحل التدريسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية والتعليم الخاص. والاستمرار في التعلم عن بعد. وتجهيز المدارس بكل ما يلزم من سبل الوقاية والإجراءات الاحتياطية، من حيث نظافة المرافق وتعقيم الغرف الدراسية وفقًا للمعايير المطلوبة، لضمان عودة آمنة إلى المؤسسات التعليمية".

وشدد مجلس حورة المحلي على ضرورة المحافظة على النظافة والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في حورة بلغ 132 وعدد المتعافين 1 فقط، وأُجري 1,246 فحصا بين الأهالي الذين بلغ عددهم 16,983 نسمة.


#حورة
#النقب
#كورونا
#تعليم
#فيروس كورونا
#مدارس
#حابس العطاونة
#مجلس حورة المحلي

حوارات

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"رايتس ووتش": سياسيات إسرائيل التمييزية بالأراضي تحاصر البلدات العربية
"رايتس ووتش": سياسيات إسرائيل التمييزية بالأراضي تحاصر البلدات العربية

2020-05-12

حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

2020-05-12

"المستوطنون لن يتركوا النقب إلا أرضًا محروقة".. والنضال يتواصل
"المستوطنون لن يتركوا النقب إلا أرضًا محروقة".. والنضال يتواصل

2020-05-11

الأكثر قراءة

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

عالم الجريمة يشهد تغييرات هائلة في ظل كورونا

2020-05-11
عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

عودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس بداية الأسبوع المقبل

2020-05-11
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

2020-05-11
فرنسا تدفع باتجاه

فرنسا تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على الضم.. عقوبات اقتصادية؟

2020-05-11
الشّبكة تنتقد السيسي: #بلحة_أهان_كرامة_مصر..

الشّبكة تنتقد السيسي: #بلحة_أهان_كرامة_مصر.. "الظلم بقى قانون"

2020-05-11