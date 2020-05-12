كورونا في حورة: عودة الطلاب للمدارس ما بعد عطلة عيد الفطر

قرر المجلس المحلي في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، تأجيل استئناف افتتاح المدارس وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق تعليمات وزارة الصحة التي ستكون سارية المفعول في حينه، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس مجلس حورة المحلي، حابس العطاونة، أمس الإثنين.

وأكد أنه "نظرا للأوضاع الصحية في البلدة، وحفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وجميع كوادر جهاز التربية والتعليم في البلدة، قرر المجلس المحلي تأجيل استئناف افتتاح المدارس وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك وفق تعليمات وزارة الصحة التي ستكون سارية المفعول في حينه، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم".

ونوه إلى أن القرار يشمل "افتتاح المدارس بعد عيد الفطر المبارك، بما فيها جميع المراحل التدريسية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية والتعليم الخاص. والاستمرار في التعلم عن بعد. وتجهيز المدارس بكل ما يلزم من سبل الوقاية والإجراءات الاحتياطية، من حيث نظافة المرافق وتعقيم الغرف الدراسية وفقًا للمعايير المطلوبة، لضمان عودة آمنة إلى المؤسسات التعليمية".

وشدد مجلس حورة المحلي على ضرورة المحافظة على النظافة والتقيّد بتعليمات وزارة الصحة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في حورة بلغ 132 وعدد المتعافين 1 فقط، وأُجري 1,246 فحصا بين الأهالي الذين بلغ عددهم 16,983 نسمة.