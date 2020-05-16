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الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 03:26

الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أصيب شرطي بجراح وصفت بالخطيرة، فيما أصيب شرطي آخر بجراح طفيفة بعد تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الطيرة في المثلث، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

وذكرت مصادر شرطية أن مجهولين أطلقوا النار نحو دورية شرطة في أحد شوارع المدينة خلال عملية مطاردة لسيارة اشتبه بها أفراد الشرطة.

ونقل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة إلى مستشفى بلينسون في بيتح تكفا.

وذكر سكان من المدينة أن قوات كبيرة من الشرطة انتشرت في المدينة، فيما حلقت مروحية في الجهة الشمالية – الشرقية للمدينة، فوق المنطقة التي جرى فيها إطلاق النار، حتى ساعات الفجر الأولى.


#الطيرة
#المثلث
#إطلاق نار
#شرطة

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