  2. محليات
  3. أخبار محلية

الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يدعو لعدم العودة إلى المدارس

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 18:26

الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يدعو لعدم العودة إلى المدارس
عرب ٤٨

أصدر الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، بيانًا يدعون من خلاله أهالي الطلاب بعدم إرسال أولادهم إلى المدارس الحكوميّة والأهليّة، حتى يتم اتخاذ القرار مجددًا بعد عيد الفطر وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وخصوصًا أن قسما من المدارس والصفوف غير جاهز بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وعبّرت اللجنة عن استهجانها بشأن العودة الكاملة للتعليم مع إلغاء البعد بين الطلاب لأن "تواجد أكثر من 30 طالب في صف مساحته أقل من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، يعني جلوس طالبين على نفس مقعد الدراسة وإمكانية انتقال الفيروس بين الطلاب كبيرة جدا".

وأكملت اللجنة في بيانها مناشدة وزارة التربية والتعليم "بوضع برنامج لتعويض لطلابنا عن الساعات التعليمية التي خسروها". وأضاف البيان أن "إلقاء المسؤولية على الأهل بقياس درجة حرارة ابنهم يوميا والسفر في حافلات مكتظة والدخول والخروج من المدرسة هو خطأ كبير وقرار غير مسؤول".

وتابع البيان أن "عدم تحمل المسؤولية من وزارتي الصحة والمعارف بفحص المدارس إذا كانت جاهزة وتعقيمها يوميا حسب المواصفات يؤدي إلى حالة قلق وخوف لدى الأهل بأنهم لوحدهم لمواجهة هذه الجائحة".

وخلص البيان إلى "مناشدة الأهل بعدم إرسال أولادهم للمدارس ‘باستثناء طلاب الحوادي عشر والثواني عشر بسبب البجروت‘ حفاظًا على سلامتهم حتى يتم توفير الظروف للعودة الآمنة، ونطالب بالاستمرار بالتعليم عن بعد وتزويد الطلاب بحواسيب بسبب عدم امتلاكهم حواسيب".


#المدارس الأهلية والحكومية
#كورونا
#فيروس كورونا
#تعليق الدوام

حوارات

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار
قلنسوة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2020-05-17

الهيئة العربية للطوارئ: مجمل عدد المصابين العرب بكورونا 1057
الهيئة العربية للطوارئ: مجمل عدد المصابين العرب بكورونا 1057

2020-05-17

تعليق الإضراب في السلطات المحلية العربية
تعليق الإضراب في السلطات المحلية العربية

2020-05-17

الأكثر قراءة

إسرائيل وعلاج كورونا: صناعة الوهم

إسرائيل وعلاج كورونا: صناعة الوهم

2020-05-16
الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة

الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة

2020-05-16
اشتية: منع للحركة وإغلاق شامل منذ الجمعة المقبل حتى 25 أيار

اشتية: منع للحركة وإغلاق شامل منذ الجمعة المقبل حتى 25 أيار

2020-05-16
هجوم أميركي حاد على الجنائية الدولية بإيعاز إسرائيلي

هجوم أميركي حاد على الجنائية الدولية بإيعاز إسرائيلي

2020-05-16
حالة الطقس: موجة الحرّ تزداد شدّة

حالة الطقس: موجة الحرّ تزداد شدّة

2020-05-16