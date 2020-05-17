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عدم انتظام الدراسة في العديد من المدارس العربية

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 09:00

عدم انتظام الدراسة في العديد من المدارس العربية
(توضيحية)
عرب ٤٨

لم تنتظم الدراسة في العديد من المدارس العربية، اليوم الأحد، على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم إعادة الجهاز التعليمي إلى العمل بشكل منتظم بعد توقف دام شهرين بسبب أزمة كورونا.

وأصرت لجان أولياء أمور الطلاب في بعض البلدات العربية، بينها الطيبة، حورة، أم الفحم، جت، البعنة، دير الأسد، على عدم إعادة الطلاب، إلى جميع المدارس، بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت أن تتم الدراسة، وفق تعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الواقية.

وفي سياق آخر، وفي أعقاب موجة الحرارة المتوقّعة خلال الأيّام المقبلة، شدّدت الوزارة على ضرورة البقاء في غرفة مع مكيّف هواء داخل الصّف أو في ساحة مع مظلة، وعدم القيام بفعاليّات خارج المدرسة (في السّاحات) في ساعات الحرارة القصوى. كما شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن القيام بجهد أو نشاط رياضي في ساعات الحرارة القصوى ومفضّل أن تكون حصّة التّربية البدنيّة داخل قاعة. وفي الاستراحات مفضل البقاء في مناطق مظللة، تفاديا للإصابة بالجفاف أو ضربة شمس بسبب موجة الحر الشديد.


#تعليم
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