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أم بطين: تقدم في قضية المعتقلين من عائلة أبو كف

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 15:46

أم بطين: تقدم في قضية المعتقلين من عائلة أبو كف
منظر عام لقرية أم بطين
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش

أطلق سراح 5 شبان من بين 15 شخصًا من أهالي قرية أم بطين في النقب، أمس الأحد، بعد أن اعتقلتهم الشرطة إثر احتجاجهم على جريمة قتل الشاب سلامة حسان أبو كف، بإطلاق النار من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، يوم 6 أيار/ مايو الجاري.

ونسبت الشرطة للشبان شبهات إحراق إطارات مطاطية في مدخل قرية أم بطين، احتجاجًا على قتل أبو كف، وقامت بعدة حملات اعتقال وتفتيش لبيت عائلة المرحوم أبو كف وعائلات أخرى بالقرية، الأسبوع الماضي.

وقالت عائلة أبو كف إنه ما زال 4 شبان من العائلة رهن الاعتقال، وتم نقلهم إلى سجن بئر السبع وسجون أخرى، وسط البلاد، بشكل مؤقت. كما رفض الطلب الذي قدمته العائلة لنقلهم جميعا إلى سجن بئر السبع ليكونوا أقرب لعائلاتهم.

وبالرغم من التحقيق في ملابسات جريمة قتل أبو كف، الذي فتحته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، إلا أن العديد من أهالي أم بطين أعربوا عن قلقهم وشعورهم بالملاحقة اليومية، بسبب اقتحامات الشرطة وملاحقتها للشبان والأهل في القرية وخارجها.

وصرح والد الشاب أبو كف في تعقيب سابق لـ"عرب 48" أن "عناصر من الشرطة الإسرائيلية وضابط بالشرطة قاموا بتهديده بشكل مباشر بهدم منزله خلال اقتحام للقرية بهدف التخويف".

هذا، ورفضت عائلة أبو كف ادعاء الشرطة حول مقتل ابنها، وطالبت بكشف التفاصيل الحقيقية لمقتله ومعاقبة المجرمين.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#النقب
#أم بطين
#سلامة أبو كف
#قتلوا برصاص الشرطة

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