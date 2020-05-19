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الناصرة: اتهام شاب بتهديد آخر ما لم يدفع له مليون شيكل

تاريخ النشر: 19/05/2020 - 09:54

الناصرة: اتهام شاب بتهديد آخر ما لم يدفع له مليون شيكل
منظر عام بالناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) من الناصرة، نسبت إليه تهمة تهديد شخص بإطلاق النار في حال لم يدفع له إتاوة (خاوة) قدرها مبلغ مليون شيكل.

وجري تمديد اعتقال المتهم لغاية استكمال الإجراءات القضائية ضده.

ووفقا للشرطة فإن "المتهم لاحظ خلال ساعات الظهر في أحد الأيام بشهر نيسان/ أبريل الماضي تواجد الضحية الذي اندلع بينهما نزاع، وهو يتجول في الحي. عندها قام المتهم بالوقوف إلى جانب الضحية بشكل مفاجئ، وهدده بالقول إذا لم يدفع له مليون شيكل (خاوة) سيقوم بإطلاق النار عليه وعلى بيته حتى يترك البيت".

وأضافت أنه "بعد هذه الحادثة بعشرة أيام اتصل المتهم بالضحية، وشتمه وهدده مجددا بالاعتداء عليه، وقال له أخرج لكي ترى الغلوك (مسدس) على رأسك".

وفي أعقاب ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق إثر تلقيها بلاغا واعتقلت المتهم من الناصرة، ومددت المحكمة اعتقاله من حين إلى آخر لغاية تقديم لائحة الاتهام ضده. وتضمنت لائحة الاتهام تهمة التهديد في مناسبتين.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الناصرة
#خاوة
#إتاوة
#اتهام
#العنف والجريمة

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