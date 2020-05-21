قافلة القوارب الاحتجاجية تغلق ميناء حيفا

انطلقت قافلة القوارب الثانية "بحرنا مصدر رزقنا وموروثنا" من ميناء (شافيط- كيشون) في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس، نحو البحر.

وجاءت القافلة تعبيرا عن احتجاج صيادي الأسماك البحرية على النُظم التي تقيد حركة الصيادين، وتسلبهم مصدر رزقهم، بالإضافة إلى سياسات الخنق والتضييق التي تتبعها وزارة الزراعة.

وتجمع عدد من الصيادين في الميناء، قبيل انطلاق قافلة القوارب والسفن 2، وشارك النواب عن القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة وسامي أبو شحادة وإيمان خطيب وعايدة توما- سليمان، الصيادين نضالهم، وأكدوا على وقوفهم إلى جانب نضالهم.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، لـ"عرب 48" إن "عدد قوارب الصيادين 40 قاربا بمشاركة 150 صيادا، وأغلقت القافلة مدخل ميناء حيفا، وقامت الشرطة بمنع القوارب من ذلك وحاولت قمع الاحتجاج".

هذا، وانطلقت قافلة قوارب الصيادين الأولى من ميناء عكا باتجاه مكتب سلطة حماية الطبيعة في نهريا، يوم 15 أيار/ مايو الجاري.