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مجهولون يضرمون النار في مكاتب المجلس الإقليمي القيصوم

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 11:06

مجهولون يضرمون النار في مكاتب المجلس الإقليمي القيصوم
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أضرم مجهولون، النار، في مكاتب المجلس الإقليمي القيصوم في مدينة بئر السبع، قبيل انتصاف ليل أمس السبت، في جريمة تأتي بعد نحو أسبوعين من الاعتداء بالضّرب على مدير عام المجلس، وتهديد عقاب عواودة، مساعد الرئيس.

وجاء في التفاصيل أن مجهولين، قد وصلوا قرابة الساعة العاشرة ليلا، وألقوا زجاجات مُشتعلة، طالت قسمَ المعارف في المجلس.

وعُلِم أن مُرتكبي الجريمة المجهولين، وصلوا إلى المكاتب الموجودة بالطابق الثالث؛ عن طريق سلالم الطوارئ الخلفيّة.

وسيطرَ النظام الإلكتروني لإخماد الحرائق، على الحريق، وحالَ دون وصوله إلى الأقسام الرئيسية.

ووصلت إلى المكان سيارة إطفاء، فيما فتحت شرطة بئر السبع ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

بدوره، أبدى رئيس المجلس، سلامة الأطرش، استياءه واستنكاره لفِعل إضرام النار، مٌشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن، القبض على الجناة، بمن فيهم من اعتدى بالضرب على مدير عام المجلس قبل أسبوعين".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#مجهولون
#إضرام النار
#المجلس الإقليمي القيصوم
#مدينة بئر السبع
#زجاجات حارقة

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