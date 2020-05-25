المستشفى الإنجليزي يسرّح آخر مريضين بكورونا.. آخر أرقام البلدات العربيّة

أصدر المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، اليوم الإثنين، بيانًا يعلن من خلاله عن تسريح آخر مريضين بفيروس كورونا، كانا قد أُصيبا بالفيروس ثم تعالجا في قسم النصر في المستشفى على مدار الأسابيع السابقة.

وقالت الإدارة من خلال بيانها إننا "نودّ أن ننوه أنّه لا توجد حالات لمرضى فيروس كورونا في المشفى، إلا أنّ قسم النّصر سيظل جاهزًا لأي سيناريو أو حالات إضافيّة ممكنة لا قدّر الله".

وأضاف البيان أنه "تود إدارة المستشفى تهنئة المتعافين بسلامتهم وعودتهم إلى بيوتهم سالمين، وكذلك تود أن تشكر جميع موظفي القسم على عملهم المتفاني في الآونة الأخيرة، وأخيرًا سيستمر المستشفى الإنجليزي بالاستعدادات اللازمة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحدّيات في البلاد".

وتواصل البلدات العربيّة تسجيل حالات التعافي من الفيروس، وبهذا الخصوص أصدرت وزارة الصحة الإسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، مستندًا فيه توضيحًا للأرقام المُحدّثة في البلدات العربيّة والمختلطة.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 138

حورة: الإصابات 146، المتعافون 73

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 71

رهط: الإصابات 64، المتعافون 56

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 45

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 38

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 30

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 27

جت: الإصابات 23، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 20

عرعرة النقب: الإصابات 25، المتعافون 14

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 15

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 15

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 13

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا تعافى عدد منهم:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

مسعودين العزازمة

يركا

طلعة عارة

اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).