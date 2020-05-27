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الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يحمل الحكومة والبلدية المسؤولية عن صحة الطلاب

تاريخ النشر: 27/05/2020 - 07:44

الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يحمل الحكومة والبلدية المسؤولية عن صحة الطلاب
مدرسة في الناصرة (عرب 48)
عرب ٤٨

استهجن اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة إلقاء مسؤولية إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وسلامتهم على الأهالي، ومطالبتهم بتصريح صحي وبشراء كمامات ومعقم لأبنائهم.

وحمّل الاتحاد وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وبلدية الناصرة المسؤولية الكاملة بما يتعلق بصحة الطلاب وسلامتهم.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، الليلة الماضية، طالب فيه "وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بتحمل المسؤولية عن صحة وسلامة طلابنا وعن تعقيم المدرسة". كما طالب أيضا بالمراقبة وفحص جهوزية المدارس.

ودعا الاتحاد جميع الطلاب العائدين إلى مقاعد الدراسة الالتزام الشديد بتعليمات وزارة الصحة وعدم التساهل بقراراتها، وذلك بالمحافظة على بعد مترين، وغسل الأيدي، وأخذ الأمور بكامل الجدية.

وحذّر من أن "فيروس كورونا ما زال موجودا، ومن الممكن أن ينتقل بين الطلاب بسهولة مما يؤدي إلى انتشاره بالمجتمع بشكل كبير".

وناشد الاتحاد مديري المدارس بزيادة المَلَاكات للنظافة والتعقيم اليومي للصفوف.

وأكد أنه "لغاية اليوم، الأهل غير ملزمين بإرسال أبنائهم إلى المدرسة، ولن يؤثر على علاماتهم، ومسؤولية الأهل اتخاذ القرار الصحيح لمصلحة وسلامة أبنائهم".

وختم الاتحاد بالقول إنه "نتفهم تخوف الأهل من إرسال أبنائهم للمدرسة، ونمد أيدينا لبلدية الناصرة وجميع الوزارات للعمل سوية من أجل سلامة وصحة أبنائنا".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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#العودة إلى المدارس
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#طلاب
#بلدية الناصرة

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