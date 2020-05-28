  2. محليات
  3. أخبار محلية

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 20:30

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي
اجتماع حاشد في خربة الوطن (عرب ٤٨)
عرب ٤٨/رأفت أبو عايش

شهدت قرية خربة الوطن مسلوبة الاعتراف في النقب، الخميس، اجتماعًا شعبيا حاشدا لبحث سبل التصدّي لمخطّطات مصادرة الأراضي وممارسات الصندوق القومي اليهودي (كاكال)، الأخيرة في القرية من حراثة لأراضي العرب وتشجير للمنطقة بشكل غير قانوني.

وشارك في الاجتماع ممثّلون عن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في النقب، وقيادات محلية وسياسية.

وشدّد المجتمعون على رفض كل الصفقات ومحاولات تفكيك وحدة القرار النقباوي، والملاحقة للمعتصمين والتهديد المستمر للشرطة والأذرع الأمنية المختلفة لأصحاب الأرض.

وتحدثت شخصيات محلية وقيادية في الاجتماع، منها رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، والمركّز الميداني، معيقل الهواشلة، بالإضافة إلى النائب السابق والقيادي في التجمع الوطني الديقمراطي، جمعة الزبارقة، وتحدث باسم اللجنة المحلية في قرية خربة الوطن الشاب صالح الشنارنة، كما تحدّث آخرون عن الأوضاع في النقب عموما.

وأجمع المتحدثون على أهمية استمرار الاعتصام الميداني، وتصعيد النضال الجماهيري ضد التهجير، واستقطاب عناصر جديدة من النقب وكامل الداخل الفلسطيني، لمواجهة مخططات السلب وعربدة الشرطة الإسرائيلية ومحاولات سطو الـ"كاكال"، على الأرض العربية في النقب

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#رأفت أبو عايش
#خربة الوطن
#النقب

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

خربة الوطن: اجتماع حاشد لبحث سبل مواجهة مخططات مصادرة الأراضي

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيرة: اعتداء على إمام مسجد "بسبب كورونا".. واعتقال 4 مشتبهين
الطيرة: اعتداء على إمام مسجد "بسبب كورونا".. واعتقال 4 مشتبهين

2020-05-28

بلديّة اللد تلاحق الأذان.. والأهالي يرفضون
بلديّة اللد تلاحق الأذان.. والأهالي يرفضون

2020-05-28

أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع
أيمن صفية: تشييع حاشد بالمحبّين.. والدّموع

2020-05-28

الأكثر قراءة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

2020-05-27
مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

2020-05-27
مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

2020-05-27
تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

2020-05-27
قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

2020-05-27