الطيرة: وقفة احتجاجية على هدمِ المنازل في المدينة

شارك أهالٍ من مدينة الطيرة، مساء يوم الأحد، في تظاهرة نُظِّمَت بالقرب من الدوار المقابل للبلدية، احتجاجا على هدم 4 منازل في المدينة، صباح الأحد.

ورفع المتظاهرون لافتات نددت بسياسة الهدم، وهتفوا بشعارات رافضة لسياسة الهدم، والتي عبّروا من خلالها عن مناصرتهم لأصحاب المنازل التي هُدِمَت وأصحاب منازل مهددة بالهدم.

وجاءت التظاهرة كاحتجاج أوليّ على عملية هدم المنازل صباح اليوم، بعد أن قررت البلدية، الإضراب لمدة ثلاثة أيام، كخطوة احتجاجية كذلك.

من الوقفة الاحتجاجية (عرب 48)

وكانت جرافات السلطات الإسرائيلية، قد هدمت فجر الأحد، أربعة منازل قيد الإنشاء في مدينة الطيرة، بذريعة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات الشرطة المدينة وحاصرت منازلَ قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة سمارة، ومنعت من السكان التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات التابعة للجان التنظيم بهدم المنازل.

أثناء هدم المنازل

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة، الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تتذرع في حالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم.

وأعرب السكان عن خشيتهم من مغبة أن تعود لجان التنظيم والبناء إلى سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بشكل مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد.