النقب: تظاهرة نصرة للشهيدين الحلاق ويونس

تظاهر العشرات احتجاجا على جرائم أجهزة الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ونصرة للشهيدين إياد الحلاق ومصطفى يونس، قبالة محطة الشرطة في البلدة القديمة بمدينة بئر السبع، مساء أمس الأحد.

وقال النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي عن القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "وظيفة الشرطة في الدول الديمقراطية، باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، الحفاظ على القانون ومساعدة المستضعفين. وقوات الأمن الإسرائيلية تقتل المواطن أحيانا بدون أسباب وأحيانا لأسباب غير كافية بتاتا، كما تم مع الشاب إياد الحلاق من القدس الذي يعاني من مرض التوحد ومع الشاب مصطفى يونس من عارة الذي قتل بدم بارد وبدون أي مبرر".

وأضاف أن "الشرطة قتلت يهودا من أصل أثيوبي، ولكن حين يكون الضحية عربيا فإن الضغط على الزناد يكون أسهل، لأن أفراد الأمن يعرفون تماما بأنهم لن يحاكموا ولن يعاقبوا".

وختم الزبارقة بالقول إنه "منذ العام 2000 قتل نحو 60 عربيا برصاص الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية في البلاد، بينهم 12 عربيا من النقب، ولم تعاقب السلطات الإسرائيلية أي فراد من هذه الأجهزة الأمنية، فقط لأن الضحية عربي".